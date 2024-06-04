Новий пакет військової допомоги та подальша підтримка: Президент України зустрівся з Президентом США

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом.

Глава Української держави відзначив символічність цієї зустрічі у Франції в межах відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

«Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку і на те, що ви будете стояти з нами пліч-о-пліч. Це так необхідно для відчуття наших людей, що ми не самі, що ми з вами – нашим стратегічним партнером», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили оборонні спроможності нашої країни. Президент України наголосив на важливості посилення захисту Харківщини та пришвидшенні поставок у межах нових пакетів військової допомоги від США.

Глава держави детально розповів про ситуацію на полі бою. Він зазначив, що для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати удари по військових цілях на території Росії.

Президент висловив вдячність Джозефові Байдену за лідерську підтримку Української формули миру з боку Сполучених Штатів Америки, а також відзначив важливість участі США в Глобальному саміті миру на рівні віцепрезидента.

«Я сподіваюся, що це буде перший крок на шляху до миру. Нам потрібен мир в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Президент США запевнив у подальшій підтримці України, а також наголосив, що з часу ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішення вже оголошено про шість пакетів фінансування, включно з новим.

«Сьогодні я підписав додатковий пакет на 225 млн доларів, який, зокрема, допоможе вам відновити електромережу. Продовжую говорити, що Сполучені Штати Америки стоять поряд із вами. Ви є оплотом проти агресії. Ми зобов’язані бути поряд. Тому очікую детального обговорення, що робити далі», – сказав Президент США.