Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
2 травня 2026 року - 15:14

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

3 травня 2026 року - 20:29

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом та оборонну підтримку України

3 травня 2026 року - 20:22

Оборонна допомога та євроінтеграція: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії

3 травня 2026 року - 20:13

Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере обговорили оборонну й енергетичну підтримку України

3 травня 2026 року - 19:24

Робочий візит Президента України до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти
3 травня 2026 року - 19:25

Оборонна допомога та євроінтеграція: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії

3 травня 2026 року - 20:13

У Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Глава держави подякував Фінляндії за нещодавнє рішення виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Лідери обговорили пріоритетні напрями захисту України, передусім у ППО, які можна посилити завдяки цьому пакету. Зокрема, йшлося про можливість спрямувати частину коштів на програму PURL.

Володимир Зеленський запропонував Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. За словами Президента, Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто допомагає українцям від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Команди України й Фінляндії працюватимуть над деталями угоди.

Обговорили й міжнародну та дипломатичну роботу та поділилися деталями контактів із партнерами.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Премʼєр-міністр підтримав позицію, що зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери. Президент наголосив, що наша країна на це повністю заслуговує, і подякував Фінляндії за підтримку.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністр говорили про роботу коаліції укриттів цивільного захисту. Володимир Зеленський закликав пришвидшити роботу в цьому напрямі.

