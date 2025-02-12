Оборонна підтримка та санкційна політика: в Офісі Президента обговорили подальшу співпрацю з Канадою

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів відеоконференцію зі старшим радником з питань глобальної політики Офісу Прем'єр-міністра Канади Патріком Траверсом.

Ігор Брусило та Патрік Траверс узгодили план спільних дій та найближчі заходи за участю лідерів України й Канади. Особливу увагу приділили координації позицій щодо посилення санкційної політики та оборонної допомоги з боку Канади, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

Крім того, обговорили підготовку спільних багатосторонніх заходів напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Ігор Брусило подякував за незмінну підтримку України з боку Канади в боротьбі з російською агресією.