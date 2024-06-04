Оборонна співпраця, відновлення критичної інфраструктури та використання ядерної енергії з мирною метою: Україна та Франція підписали чотири документи

У Парижі після зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Еммануеля Макрона представники урядів двох країн підписали чотири документи.

Зокрема, Україна та Франція уклали Грантову угоду щодо сприяння відновленню й підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки нашої країни. Документ підписали перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко і міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

У документі йдеться про залучення грантових коштів уряду Франції на суму 200 млн євро для реконструкції та відновлення критично важливої інфраструктури України, з них 60 млн євро – на підтримку енергетичного сектору.

Юлія Свириденко та Стефан Сежурне також підписали Угоду щодо створення та діяльності представництва Групи AFD в Україні та, зокрема, діяльності Французького агентства з питань розвитку, Товариства сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO) та організації Expertise France.

Агентство надаватиме фінансову й технічну підтримку українським підприємствам. Ідеться, зокрема, про позики, гранти або гарантії. Президент Еммануель Макрон також анонсував, що Франція відправить в Україну 20 технічних експертів, які працюватимуть при ключових міністерствах.

Крім того, країни обмінялися листами про відновлення дії Угоди між урядами Франції та України про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії. Термін дії цього документа сплив чотири роки тому, тож його продовжили ще на 20 років.

Угода створює правові умови для співпраці у сфері обслуговування атомних об’єктів. Франція комплексно допомагає підтримувати українську енергетичну систему.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню підписали Заяву про наміри щодо співробітництва в оборонній промисловості.

У ній ідеться про визначення можливостей для співпраці між оборонною промисловістю України та Франції в галузі озброєнь, військового обладнання, боєприпасів щодо розвитку спроможностей із виробництва, обслуговування та ремонту військового обладнання.