Очікуємо, що сьогодні Президент США підпише законопроєкт про допомогу Україні – Андрій Єрмак в ефірі телемарафону «Єдині новини»

Україна очікує, що в пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки будуть усі необхідні засоби для захисту цивільного населення та продовження боротьби з державою-агресоркою РФ. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Президент США Джозеф Байден у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським два дні тому запевнив, що підпише законопроєкт, щойно за нього проголосує Сенат Конгресу. Андрій Єрмак висловив сподівання, що підписання відбудеться вже сьогодні.

Керівник Офісу Глави держави зауважив, що це рішення – результат піврічної роботи Президента України та команд Офісу, уряду й парламенту. Також у постійному діалозі з партнерами перебували Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони. Вони інформували про потреби воїнів на фронті.

«Сьогодні рівень співпраці між військовим і політичним керівництвом наших країн дає нам абсолютно чітку віру в те, що в цьому великому пакеті будуть усі ті найменування, про які ми вже тривалий час говоримо», – зазначив Андрій Єрмак.

Він також додав, що кожного дня відбуваються переговори з партнерами, зокрема з Іспанією та Грецією, щодо посилення захисту неба.

«Можу точно вам сказати: нові Patriot будуть. І, чесно кажучи, для нас другорядне, звідки вони потраплять. Головне, щоб вони були, і були якнайшвидше, тому що це – захист наших міст, захист наших людей. Знаємо також про позицію канцлера Шольца. І всі вони знають, скільки нам потрібно Patriot. Тому я впевнений, що ми дуже скоро будемо мати гарні новини», – сказав очільник Офісу Глави держави.