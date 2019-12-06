«Охматдит» добудують швидше: Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення 200 млн грн з Фонду Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» № 360-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 6 грудня 2019 року.

Документ перерозподіляє кошти в сумі 200 млн грн з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на видатки за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров’я «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Цей закон, ініційований Президентом України та внесений у Верховну Раду як невідкладний, дасть змогу прискорити добудову дитячої лікарні «Охматдит» на 4-5 місяців і запустити новий корпус уже в наступному році. Це дозволить надавати високоспеціалізовану медичну допомогу дітям, які цього потребують, в Україні.

Нагадаємо, першу частину нового корпусу «Охматдиту» було відкрито у квітні цього року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого «Охматдиту» становитиме понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.