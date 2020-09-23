Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олег Татаров обговорив з представниками ОБСЄ боротьбу з організованою злочинністю та реформування правоохоронної системи

6 жовтня 2020 року - 16:45

Президент прибув до Брюсселя для участі в Саміті Україна – Європейський Союз

6 жовтня 2020 року - 15:20

Володимир Зеленський підписав закон щодо споживчого кредитування

6 жовтня 2020 року - 14:15

Глава держави підписав закон про продовження мораторію на стягнення заставленого майна за кредитами в іноземній валюті

6 жовтня 2020 року - 13:22

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України та пані О.Зеленської у церемонії вшанування пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи літака АН-26Ш
Участь Президента України та пані О.Зеленської у церемонії вшанування пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи літака АН-26Ш

6 жовтня 2020 року - 12:01

Перейти до всіх галерей

Олег Татаров обговорив з представниками ОБСЄ боротьбу з організованою злочинністю та реформування правоохоронної системи

6 жовтня 2020 року - 16:45

Олег Татаров обговорив з представниками ОБСЄ боротьбу з організованою злочинністю та реформування правоохоронної системи

Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч з координатором проектів ОБСЄ в Україні послом Генріком Вілладсеном, національним радником з юридичних питань Олександром Водянніковим та менеджером програм з питань правової реформи Віталієм Гацелюком.

Під час зустрічі сторони обговорили ефективність роботи українських правоохоронних органів і законодавче забезпечення правоохоронного процесу.

Як наголосив Олег Татаров, українська влада та європейські колеги мають одну мету – забезпечення ефективної роботи сектору безпеки. Це стосується боротьби з корупцією, а також транснаціональної організованої злочинності.

«Вже не перший рік координатор проектів ОБСЄ в Україні надає суттєву підтримку реформуванню правоохоронної системи, реалізує проекти співпраці з представниками відповідних інституцій, включно з допомогою в розробці нормативної бази та організації різних заходів – круглих столів, семінарів, курсів тощо», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

За підсумками зустрічі учасники домовилися продовжити активну співпрацю до кінця 2020-го та протягом 2021 року.

Версія для друку