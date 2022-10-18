Олександр Усик приєднався до фандрейзингової платформи United24

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Він зосередиться на підтримці напряму «Відбудова України». Про це було оголошено під час онлайн-спілкування спортсмена з Президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави подякував чемпіону за підтримку України й долучення до глобальної ініціативи, яка сприяє збору коштів для допомоги країні.

«Ти – переможний символ України, а сьогодні для України найважливіше, щоб на будь-якому полі бою – на фронті, у спорті, в дипломатії – були кроки вперед. А вперед – це лише переможні кроки. Вони надзвичайно мобілізують суспільство й мотивують усіх нас боротися за Україну – кожного на своєму фронті», – сказав Володимир Зеленський.

Олександр Усик підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення: наприкінці лютого він вступив до лав тероборони, у вересні представляв країну на міжнародній арені й захистив титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA (Super), IBF, IBO у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Відтепер Олександр Усик допомагатиме відбудовувати українські міста, що зазнають руйнувань від ракет і дронів-камікадзе. Насамперед він зосередиться на відновленні Київської області, де вже реалізує інфраструктурні проекти.

Спортсмен розповів, що 20 жовтня у Лос-Анджелесі, у знаменитому готелі «Беверлі-Гіллз», відбудеться благодійний вечір та аукціон, організовані Usyk Foundation. Деякі лоти надасть United24. За словами Олександра Усика, участь у заході підтвердили, зокрема, відомі американські актори.

«Я з радістю долучаюся до платформи, заснованої Президентом Зеленським, – зазначив Олександр Усик.

«Ми маємо об’єднувати зусилля, щоб доносити правду до світової спільноти й посилювати підтримку України. Подію 20 жовтня відвідають багато відомих людей, тож я сподіваюся, ми зможемо зробити великий збір, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни», – додав він.

Чемпіон також подякував Главі держави за міцний дух і позицію, яку він демонструє сьогодні, зусилля з об’єднання світової спільноти на підтримку України в її боротьбі.

У цьому контексті Володимир Зеленський наголосив на важливості утримання нашої країни у фокусі уваги всього світу.

«Треба, щоб ніхто не забував, що відбувається в Україні», – акцентував він і зауважив, що Олександр Усик має зараз величезну популярність і у США, і у Європі, і ця популярність уже працює на допомогу Україні.

«Ми продовжуємо боротьбу й раді вітати в команді амбасадорів United24 українського чемпіона», – сказав Глава держави та побажав спортсмену нових перемог.

У команді United24 Олександр Усик приєднається до своїх колег по спорту – Андрія Шевченка та Еліни Світоліної, а також музикантів гурту Imagine Dragons, креативного директора Balenciaga Демни та американських акторів Лієва Шрайбера, Барбри Стрейзанд і Марка Гемілла, який нещодавно став першим амбасадором «Армії дронів».