Олексій Кулеба змінив Олександра Павлюка на посаді голови Київської ОДА – укази Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 353/2022 про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Іншим указом, № 352/2022, Глава держави звільнив із цієї посади Олександра Павлюка.

Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.

Саме під час головування Олександра Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на територіях, що були під окупацією.