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Хай сьогодні всіх об’єднає відчуття, як багато українська мова, всі наші люди пройшли, щоб Україна завжди була вільною – звернення Президента Володимира Зеленського
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Олексій Кулеба зустрівся з головою Постійного представництва ЄІБ в Україні

26 жовтня 2023 року - 22:06

Олексій Кулеба зустрівся з головою Постійного представництва ЄІБ в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із головою Постійного представництва Європейського інвестиційного банку в Україні паном Жаном-Еріком С. де Загоном.

«Європейський інвестиційний банк із початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні вагому й безперебійну підтримку та відгукується на нагальні потреби нашої країни. Ми щиро вдячні нашим партнерам за таку потужну допомогу», – зазначив Олексій Кулеба.

Під час зустрічі обговорили реалізацію актуальних проєктів ЄІБ і потенційну співпрацю у повоєнній розбудові в межах Плану відновлення України (Ukraine Facility), який розробляється в тісній взаємодії з представниками органів влади всіх рівнів та громадських організацій, зокрема й на базі Конгресу місцевих та регіональних влад.

«Підходи до відновлення потребують постійного діалогу та сформованої державної політики, від просторового планування до навчання кваліфікованих кадрів. Представники всіх гілок влади нині об’єднані в підтримці ініціатив громад щодо відновлення та розвитку», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Жан-Ерік де Загон зі свого боку наголосив, що Україна бореться не лише за свої території, але й за європейські цінності. Він також додав, що фінансова підтримка нашої держави від Європейського інвестиційного банку залишається непохитною.

«Станом на сьогодні ми вже виділили понад 2 млрд євро для задоволення нагальних потреб України. Крім того, ми продовжимо фінансування з Фонду EU for Ukraine, який підсилений внесками від держав – членів ЄС і гарантіями від Європейської комісії та який уже зібрав 500 млн євро. Ці значні інвестиції підкреслюють наш рішучий і тривалий намір: ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною так довго, як це буде необхідно», – сказав Жан-Ерік де Загон.

Голова постійного Представництва ЄІБ в Україні високо оцінив процес децентралізації, який, попри повномасштабну війну, триває в Україні, та запевнив, що ЄІБ залишається відданим підтримці й постійній допомозі нашій країні на шляху до набуття нею членства в Європейському Союзі.

«Відновлення та розвиток мають ґрунтуватися на потребах місцевих громад і враховувати локальні особливості. Це життєво важливо для побудови стійкої та квітучої України», – зауважив він.

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