Олена Зеленська: Безбар’єрність – це щодня полегшувати життя для кожного

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Тернопільську область, щоб ознайомитися з упровадженням Стратегії безбар’єрності та Всеукраїнської програми ментального здоров’я на прикладі конкретних громад.

Дружина Президента побувала в Інклюзивно-ресурсному центрі Великоберезовицької селищної ради. Заклад покликаний забезпечувати права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Тут проводять навчання для фахівців, які долучені до інклюзивної освіти. В установі здійснюють психолого-педагогічний супровід здобувача освіти. ІРЦ також реагує на потреби внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами та їхніх сімей, які постраждали від російської агресії. З 2020 року тут надають послугу безкоштовного перевезення дітей з інвалідністю із порушеннями опорно-рухового апарату, які пересуваються за допомогою крісла колісного.

На обліку в установі перебуває 1210 дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (у середньому 218 дітей на рік).

Перша леді ознайомилася з роботою закладу, поспілкувалася з його підопічними та фахівцями.

«Тема мого візиту на Тернопільщину – безбар’єрність у дії, і доступна для всіх якісна освіта – якраз одна з глобальних цілей всеукраїнської Стратегії безбар’єрності. Кожен інклюзивний клас, кожен пройдений завдяки адаптованим підручникам урок, кожне здобуте завдяки фахівцям центру знання – це шлях до кращого майбутнього не тільки конкретної дитини, а й усієї країни. Бо Україна – країна для людей», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська також узяла участь у зустрічі з керівництвом ОВА та Тернопільської міської ради.

Вона відзначила напрацювання області у впровадженні безбар'єрності та рівних можливостей у різних сферах життя. Зокрема створення безбар’єрного простору, впровадження цифрової безбар’єрності (на Тернопільщині запрацював перший в Україні імерсивний мультифункціональний хаб для підвищення рівня розвитку цифрової освіти та комунікації й соціалізації різних верств населення; на території області відкрито перші в Україні центри цифрової безбар’єрності в Лановецькій та Хоростківській громадах для забезпечення рівних можливостей для всіх суспільних груп, включно з людьми старшого віку, людьми з інвалідністю та жителями віддалених сільських місцевостей в онлайн-середовищі), запровадження нових можливостей у сфері зайнятості та відкриття бізнесу (програмою мікрогрантової підтримки «Власна справа» у 2023 році області скористалися 354 особи, отримавши грантову допомогу від держави; створено 731 нове робоче місце, за програмою «Розвиток ветеранського бізнесу» 10 переможців одержать кошти від держави на старт або розвиток власної справи).

Олена Зеленська акцентувала, що область бере активну участь у Всеукраїнській програмі ментального здоров’я – понад 60 % сімейних лікарів надають психологічні послуги у своїх громадах. Реалізується роз’яснювальна інформкампанія задля подолання суспільної стигми щодо отримання психологічної допомоги.

«Побачене на Тернопільщині обговоримо на всеукраїнському рівні, на Раді безбар’єрності. Практичний досвід важливий саме тому, що враховує реальність, унікальні особливості та суперсили регіону. Безбар'єрність мусить бути не десь там, а тут, поряд, кожного дня спрощуючи життя. І потрібна вона не «комусь іншому», а кожному з нас. Бо можливості потрібні всім», – резюмувала перша леді.