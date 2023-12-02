Олена Зеленська: Безбар’єрність і рівні можливості потрібні не «окремим категоріям» – вони потрібні всім

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Національному форумі прав людей з інвалідністю, який відбувся в Міжнародний день людей з інвалідністю в Києві.

У межах форуму було проведено панельні дискусії за трьома ключовими темами: сприйняття інвалідності, працевлаштування людей з інвалідністю, відбудова та безбар’єрність. Серед спікерів – представники органів влади, громадських організацій, ЗМІ та бізнесу.

«Ми маємо розуміти, що для людей з інвалідністю випробування не обмежуються отриманням протеза. У буденному житті вони лише починаються: із громадським транспортом, незручними під’їздами, недоступними укриттями», – сказала у виступі Олена Зеленська.

Вона зазначила, що нещодавнє соціологічне дослідження, проведене на замовлення «Ліги сильних», продемонструвало: люди з інвалідністю, як і раніше, називають головним дискримінаційним моментом можливість вільно пересуватися за межами помешкання, неможливість доступу до об’єктів публічного простору та дискримінацію при пошуку роботи й працевлаштуванні.

«Людям потрібні не лише наші правильні слова й правильні емоції, а й правильні дії», – наголосила дружина Президента.

Перша леді розповіла, що в «Довіднику безбар’єрності» – першому українському посібнику з коректного спілкування – тепер є розділи не лише про комунікацію. З початку війни він відповідає на запитання, що робити в надзвичайних ситуаціях. А тепер у спеціальному розділі «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія» будуть поради, зокрема, про працевлаштування та навчання. Також цього року буде представлено створений у межах ініціативи Олени Зеленської «Гайд безбар’єрних подій». Путівник вийде окремою книжкою, а також буде інтегрований у сайт «Довідника безбар’єрності». Гайд розповідатиме, як зробити безбар’єрними будь-які заходи – від зібрань до виставок.

«Але насправді цей проєкт – не про заходи, а про те, наскільки організатори й гості заходів готові бачити на них людей з інвалідністю і що ми готові для цього зробити», – зазначила дружина Президента.

Вона привітала бізнеси зі спільноти «Бізнес без бар’єрів», які створюють умови для працевлаштування й обслуговування людей з інвалідністю: «Це означає, що люди з порушенням слуху, наприклад, можуть і зручно робити покупки в супермаркеті, і комфортно працювати там. Ветеран може скористатися інклюзивним таксі чи іншим транспортом або працювати там. І особливо ефективно, коли приватні ініціативи доповнюються державними. Наприклад, цього року по всій Україні стала доступною мережа автошкіл для людей з інвалідністю. Це і є безбар’єрність – вона не лише в просторі, а в можливостях. І ще мені подобається, як перекладається слово «інклюзивність» українською – «включення», «залучення». Без винятків».

Підсумком форуму стало підписання резолюції, у якій сторони задекларували спільне бачення бажаного результату та кроки, які необхідно зробити для цього.

«Наше спільне завдання – не робити з безбар’єрності оази. Безбар’єрною має стати вся країна. Всі її опції – кар’єрні, навчальні, побутові розважальні. Ми всі буваємо маломобільними. Всі буваємо психічно виснаженими. Втомленими. Безсилими. Тому все це – рівні можливості – потрібне не комусь, не «окремим категоріям», це потрібно нам усім», – акцентувала перша леді.

Форум організовано завдяки гранту від програми «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)» у межах фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ Співдружності Націй та розвитку Великої Британії. Програма реалізується Crown Agents у партнерстві з International Alert та співпраці з Crown Agents in Ukraine.