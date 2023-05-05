Олена Зеленська і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідали українських військових, які проходять навчання у Великій Британії

У межах візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з нагоди коронації Короля Чарльза ІІІ перша леді України Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем відвідали українських військових, які проходять навчання в цій країні.

Перша група українських захисників прибула на полігон у Солсбері, один із найбільших у Великій Британії, 27 червня 2022 року в межах започаткованої Королівством операції INTERFLEX із навчання військовослужбовців ЗСУ під керівництвом 11-ї бригади збройних сил Великої Британії на території країни за участю інструкторів з іще дев’яти держав-партнерів (Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, Литва, Канада, Нідерланди).

На полігоні першу леді та Прем’єр-міністра України зустрів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Гості ознайомилися з перебігом підготовки українських військових. У межах курсу військовослужбовці проходять, зокрема, навчання з тактичної медицини та інженерної підтримки, тактики, вогневої підготовки.

«Нашим захисникам потрібен весь можливий світовий досвід, бо кожне додаткове знання, кожна навичка – це їхнє збережене життя та здоров’я. А отже, наша перемога», – зазначила перша леді.

Денис Шмигаль і Бен Воллес скоординували кроки, необхідні для контрнаступу України та подальшого зміцнення обороноздатності нашої держави.

«Систематично рухаємося в цьому напрямі. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці: на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом», – наголосив Прем’єр-міністр України.