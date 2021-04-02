Олена Зеленська ініціювала створення Ради безбар’єрності

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у робочому обговоренні фінального варіанту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, який буде винесено на розгляд уряду 14 квітня. Під час заходу, що відбувся в Кабінеті Міністрів, Олена Зеленська запропонувала створити Раду безбар’єрності.

На зустрічі голови 11 міністерств презентували фінальний варіант Нацстратегії, який незабаром буде запропонований для ухвалення урядом. Кожне міністерство, відповідальне за розвиток безбар’єрності у різних сферах, представило конкретні напрямки та програми, які будуть включені до майбутнього Плану дій на виконання Нацстратегії. Робота над її створенням велася міжвідомчою робочою групою із залученням експертного середовища, профільних громадських організацій, науковців та бізнес-спільнот впродовж двох місяців.

Під час обговорення документа Олена Зеленська високо оцінила напрацювання робочої групи та висловила сподівання, що його реалізація також відбуватиметься злагоджено та енергійно.

«Важливо, щоб усі напрацювання були втілені в життя, а не залишилися на папері. Тому я пропоную створити Раду безбар’єрності. Основною метою її створення я бачу моніторинг та контроль стану виконання Нацстратегії, реалізації запланованих програм, розроблених на рівні ОДА, узгодження складних питань міжсекторальної взаємодії», – зазначила Олена Зеленська.

Вона запропонувала, щоб до такої Ради ввійшли представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.

Перша леді звернулася до Кабінету Міністрів з проханням не відкладати та розглянути цю ініціативу 14 квітня, під час погодження Стратегії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що питання стосовно створення Ради безбар'єрності буде винесено на засідання Кабінету Міністрів.

«Пропозиція Олени Зеленської про створення Ради безбар’єрності дасть змогу активізувати практичну реалізацію Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Уряд підтримує таку ініціативу. Безбар’єрність стосується кожного. Це ознака сучасної та європейської держави, яку ми разом будуємо в Україні», – наголосив очільник уряду.

Голова міжвідомчої робочої групи з розробки Нацстратегії, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов відзначив, що реалізації Стратегії після її погодження буде приділено максимальну увагу, оскільки безбар’єрність має стати новою суспільною нормою.

«Хочу підкреслити, що проект Національної стратегії – це лише початок, попереду на нас чекає надзвичайно важливий і змістовний етап – розробка плану завдань та заходів з її реалізації. Все це в комплексі забезпечить ефективне впровадження Нацстратегії, а значить – безбар’єрний та комфортний простір стане важливою цінністю та суспільною нормою нашої держави», – зауважив Олексій Чернишов.