Олена Зеленська: Кожен, хто надає сьогодні психологічну допомогу, є агентом стійкості всієї країни

З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров’я перша леді Олена Зеленська взяла участь у заході «Моменти стійкості щодень», який відбувся в аеропорту «Бориспіль».

Серед присутніх були представники з усіх регіонів України: психологи центрів життєстійкості, молодіжних центрів, шкільні психологи, медичні працівники.

«Ви всі, присутні в цьому залі, – агенти ментального здоров’я, тобто агенти стійкості. Кожен у своєму регіоні, місті, селі. Принаймні я дуже хочу, щоб саме так ви відчували свою місію», – зазначила дружина Президента під час виступу.

Підвищений рівень стресу відчуває майже кожен третій українець, 11% мають високий рівень стресу, 40% – помірний, 13% – низький. Такі результати дослідження представили на заході.

Водночас воно показало, що 73% українців мають чималий ресурс стійкості: 35% є стійкими, ще 38% – переважно стійкими.

Дослідження засвідчило безпосередній зв’язок між рівнем стійкості та стресу. 46% опитаних адаптовані до стресу – це ті, хто має високу стійкість і, відповідно, низький рівень стресу. 35% є частково адаптованими – з помірними рівнями стійкості та стресу.

«Тож нині формула української стійкості складається з фахової підтримки якнайближче до людини – підтримки, по яку не треба їхати, яка приходить в особі місцевого лікаря чи соцпрацівника. А також із власної обізнаності кожної людини, із навичок самодопомоги, яку пропагує, зокрема, комунікаційна програма «Ти як?», – наголосила перша леді.

Під час заходу також був презентований інноваційний продукт – Моментал. Він пропонує 365 ідей для щоденної підтримки ментального здоров'я українців. Це спільна розробка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), сімейної та дитячої психологині Світлани Ройз і Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

«Кожна дитина, загалом кожна людина в Україні потребує доступу до правильних інструментів, послуг та інформації для підтримки свого психічного добробуту, особливо зараз, коли стрес надмірний», – зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Також у межах кампанії «Ти як?» презентували відеоролик-маніфест за участю першої леді Олени Зеленської, військовослужбовців та ветеранів Олександра Терена, Віталія Литвина, Дениса Кривенка, Владислава Єщенка та його дружини, Захара Бірюкова та його родини, Христини «Кудрявої», авторів пісень, виконавців Роксолани Сироти (ROXOLANA), В’ячеслава Дрофи (OTOY), Яни Шемаєвої (Jerry Heil), телеведучої Катерини Осадчої. Маніфест створено в партнерстві з артистом, волонтером та амбасадором Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Дмитром Монатиком (Monatik).

Крім того, з нагоди Всесвітнього дня ментального здоров’я у різних областях відбулися Дні спільнодії, організовані регіональними командами, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я. Вони підбили проміжні підсумки реалізації програми «Ти як?» і презентували обласні плани заходів на 2024–2026 роки щодо втілення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні.