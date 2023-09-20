Олена Зеленська на відкритті виставки ЮНЕСКО: Наша культурна спадщина – це наша душа, яку не вб’є жодна війна

У третій день візиту до Нью-Йорка (США) для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН дружина Президента України Олена Зеленська разом із директором Музею мистецтва Метрополітен (МЕТ) Максом Холлейном та віцепрезидентом Кеннетом Вейном презентувала кампанію «МЕТ говорить українською» зі створення україномовних аудіокоментарів для експонатів музею.

Метрополітен-музей – відомий художній музей США, заснований у Нью-Йорку в 1870 році з метою підвищення інтересу американського народу до історії та мистецтва. Це четвертий за відвідуваністю та площею музей у світі.

Фонди закладу налічують понад 2 млн експонатів, які презентують історію культури людства за 5 тис. років.

У зв’язку з військовою агресією Росії проти України у 2022 році Метрополітен визнав художників Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі, які народилися в Україні, українськими, а не російськими, і відповідно підписав їхні роботи у своїх експозиціях.

«Ми продовжуємо важливий для України проєкт – це україномовні гіди у пам’ятках світу. До нас уже приєдналися майже 70 визначних місць у 43 країнах. Тож я щиро дякую вам за ініціативу «МЕТ говорить українською». Поява аудіосупроводу українською від одного з найкращих музеїв світу – це акт солідарності, позиція, яка для нас дуже цінна. Мова не про туристичну опцію, хоча це теж важливо. Коли українською говорить Метрополітен, це автоматично вкотре підтверджує: це мова культури й гуманізму. Мова людей, на боці яких правда», – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН перша леді разом із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє та за участю Прем’єр-міністра Албанії Еді Рами, Премʼєр-міністра Мальти Роберта Абели та Президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи відкрила виставку ЮНЕСКО «Розбудова миру та стійкості через культуру: перетин культури, кризи та сталого розвитку».

Метою виставки є зміцнення міжнародної солідарності для захисту культури у військових конфліктах та демонстрація ролі, яку відіграє культура в питанні миру, стійкості та розвитку. Експозиція продемонструє, як ЮНЕСКО захищає культурну спадщину в контекстах Іраку, Ємену, Афганістану та України.

На виставці представлені світлини українських пам’яток архітектури, зруйнованих російською агресією, зокрема Спасо-Преображенського собору в Одесі.

«Йому понад 220 років. Він був частиною міста для багатьох поколінь. Російські ракети влучили в нього вночі. Вони пробили дах, пошкодили розписи. А вранці, окрім рятувальників, там було багато інших людей. Вони прийшли не для того, щоб подивитися на наслідки. Вони прийшли прибирати. Уявіть собі: після безсонної ночі, коли вони та їхні сім’ї не могли спати через обстріли. Це і є наше українське ставлення. Ми сприймаємо історію як частину нашого життя, нашої пам'яті, нас самих», – зазначила Олена Зеленська.

Вона подякувала ЮНЕСКО, донорам Надзвичайного фонду спадщини та всім країнам-партнерам, які допомагають відновити, зберегти та врятувати українські пам’ятки.

Перша леді нагадала, що днями ЮНЕСКО включила середмістя Львова та Софійський собор у Києві до списку Світової спадщини, що перебуває під загрозою.

«Закликаю глядачів побачити на цих фото не просто купу каміння, не просто уламки, на які агресор перетворив наші пам'ятки. Я закликаю побачити людей. І тоді ви побачите душу – нашу й наших міст. Яку не вб'є жодна війна», – сказала дружина Президента.