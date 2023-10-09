Олена Зеленська на заході «Ти як? Історії стійкості»: Підлітки та молоді люди найбільш вразливі перед впливом війни

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході «Ти як? Історії стійкості». Захід, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я, який за ініціативою ВООЗ відзначається щороку 10 жовтня, відбувся в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», ініційованої дружиною Президента, за підтримки ЮНІСЕФ.

На платформі заходу відкрилася виставка Христини Храновської «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей» з особистими історіями юних українців, які стали свідками війни. Тут представлені записи, малюнки та речі чотирнадцятьох українських дітей і підлітків. Виставка триватиме в Києві до 25 жовтня.

Також під час заходу прозвучали особисті розповіді дітей про пережите під час російського вторгнення. Зокрема, історія 17-річної Софії, яка втратила тата в Маріуполі, 17-річної Поліни, котра під час війни бореться із наслідками хвороби, 15-річної Віолетти, яка пережила окупацію в Новій Каховці.

«Вдячна молодим людям, чиї історії ми почули, за їхню щирість і сміливість. Розповідати таке, тим паче публічно, непросто, бо означає проживати біль. Не кожен дорослий відважиться на таке. Але наші герої не лише глибоко проаналізували свій травматичний досвід – вони знайшли вихід. Він полягає у саморозвитку й допомозі іншим», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді звернулася із закликом до всіх батьків і старшого покоління не ігнорувати виклики у сфері ментального здоров’я, які постають перед молодими людьми та підлітками.

«Серйозно ставтеся до стану своїх підлітків і не відмахуйтеся: мовляв, переросте або ж це – дитячі переживання. Бо хоч би що їх турбувало – чи особисте, чи війна – це важливо! І їм непросто: підлітки, молоді люди найбільш уразливі і перед впливом війни, і перед іншими випробуваннями для психіки. Це не лише українська – це світова тенденція. Ми дізналися про неї, коли до третього Саміту перших леді та джентльменів було проведено опитування про ментальне здоров’я в 11 країнах світу. З’ясувалося, що популярний стереотип про те, що нібито «молодь усе сприймає легше», – неправда. Молодь віком 13–18 років, навпаки, має найнижчий показник ментального здоров’я. Стрес і пригніченість відчувають понад половина з них», – розповіла перша леді.

Вона закликала всіх українців не нехтувати власним ментальним здоров’ям, аналізувати його та звертатися по допомогу.

«Дорослість – це якраз-таки усвідомлення себе й відповідальність. Тож нехай не тільки сьогоднішній – кожен день буде персональним днем ментального здоров’я для кожного з нас. Лише так створимо майбутнє для себе й своєї країни», – переконана Олена Зеленська.