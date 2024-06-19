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Олена Зеленська: Навчаючи дітей, учителі відбудовують нормальне життя і майбутнє країни вже зараз

20 червня 2024 року - 16:54

Олена Зеленська: Навчаючи дітей, учителі відбудовують нормальне життя і майбутнє країни вже зараз

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у відкритті найбільшого в Україні освітнього фестивалю «Вчителі майбутнього», організованого Громадською спілкою «Освіторія». Тема заходу цьогоріч – «Сила освіти під час війни».

«Учитель, який проводить урок із підвалу, під обстрілами, – уже такий самий символ нашої оборони, як і військовий на передовій, як рятувальник на місці обстрілу. Кожна вчительська історія зараз – унікальна, драматична та заслуговує на те, щоб бути розказаною. Кажуть, учитель повинен бути прикладом. Ви вже стали таким прикладом для своїх учнів», – зазначила дружина Президента.

Фестиваль цьогоріч – це близько 100 подій, панельних дискусій, презентацій, лекцій та майстер-класів. Серед учасників та учасниць – учителі й адмінпрацівники шкіл, представники державних установ, зокрема Міністерства освіти і науки, підприємці в галузі освітніх технологій, представники вітчизняних і міжнародних громадських організацій.

«Завжди підкреслюємо, що відновлення треба починати з людини. А ви вже це робите щодня. Ви відновлюєте віру дітей у світ і в нас, дорослих, даєте їм надію та показуєте перспективу. Ваше натхнення допомагає їм бути стійкими, а отже, – і їхнім родинам, а отже, усім нам», – сказала Олена Зеленська, звертаючись до освітян.

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