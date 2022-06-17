Олена Зеленська обговорила Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки з представниками неурядового сектору

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в онлайн-засіданні робочої групи з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП).

Це майданчик, який об’єднує міжнародні та українські неурядові організації, агенції ООН, представників професійних асоціацій та освітніх установ, а також донорів – усього понад 260 партнерів. У межах цієї робочої групи Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проводить зустрічі з метою координації дій усіх учасників та просування практик використання лише якісних методів надання допомоги.

Участь у заході також взяли: міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, фахівці МОЗ та ВООЗ, представники організацій і проектів у сфері психічного здоров’я (загалом понад 240 учасників).

Олена Зеленська подякувала партнерам групи за роботу, яку вони проводять.

«Ваша царина – психологічна допомога. Можливо, це не найперше, про що думає держава під час війни. Але зараз уже точно думає, і головне – має для цього ресурси. Ви фантастичні люди, які, не шкодуючи часу, сил, особистого життя, можуть втілити те, що видається неможливим. До трагедії такого масштабу ніколи не можна бути повністю готовим, але ви відреагували миттєво. Тож дякую вам», – зазначила дружина Президента.

Перша леді розповіла учасникам заходу про ініційовану нею Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки й закликала до консолідації всіх наявних ресурсів і синхронізації роботи в цьому напрямі.

«Наша спільна мета – створити систему, яка б увібрала найкращі напрацювання та надавала максимально ефективну допомогу й послуги громадянам. Щоб ми взяли весь вітчизняний досвід і напрацювання та об’єднали його з найкращим, найактуальнішим світовим досвідом. Сьогодні як ніколи важливо, щоб усі ініціативи, які стосуються психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, запрацювали синхронно», – наголосила Олена Зеленська.

На важливості синергії держави та інших стейкхолдерів у реалізації ініціативи акцентував також Віктор Ляшко.

«Міністерство охорони здоров’я, реалізуючи ініціативу першої леді Олени Зеленської, створює проектний офіс із виконання програми охорони психічного здоров’я українців. Це буде своєрідна платформа для об’єднання всіх партнерів, відповідних обговорень та дискусій і ухвалення рішень. Ми не прагнемо втручатися в роботу партнерів, але не хочемо паралельних процесів і тим паче не хочемо втрачати цінний ресурс – людей, які можуть посилити нашу систему, у якій би ролі вони не виступали», – зазначив міністр охорони здоров'я.

Під час зустрічі учасники обмінялися думками й досвідом, розповіли, як змінилася робота їхніх організацій після початку широкомасштабного вторгнення РФ, про проблеми, з якими найчастіше звертаються люди, визначили найбільші виклики, що існують сьогодні, торкнулися питань законодавчих змін, підготовки фахівців, браку інформації в людей та стигми щодо психологічної допомоги. Також було обговорено швидкі кроки у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, які можна реалізувати просто зараз.

Підбиваючи підсумки заходу, Олена Зеленська наголосила, що тільки працюючи разом можна отримати найкращий результат.

«І я можу запевнити вас у всілякій підтримці з мого боку. В результаті наших спільних зусиль кожен в Україні має знати, куди йти по психологічну підтримку – так само точно, як сьогодні люди знають адреси своїх поліклінік. Наша мета – зробити так, щоб доступ до якісних послуг із психічного здоров'я та психосоціальної підтримки мали всі без винятку», – резюмувала перша леді.

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати стрес, пов'язаний із війною, та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та іноземними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.