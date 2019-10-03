Олена Зеленська обговорила з представниками латвійських громадських організацій їхній досвід у забезпеченні рівних можливостей для всіх громадян

Перша леді Олена Зеленська під час візиту до Латвійської Республіки зустрілася з представниками латвійських громадських організацій Pilseta calvekiem, Babyroom та Aperions, які опікуються захистом інтересів людей з особливими потребами, створенням дружнього сімейного середовища та плануванням і благоустроєм латвійських міст для підвищення їхньої безпечності та комфорту для всіх мешканців.

Зустріч організувала перша леді Латвії Андра Левіта на особисте прохання Олени Зеленської. Дружина Президента України хотіла вивчити досвід латвійських громадських активістів у питанні безбар’єрності та забезпечення рівних можливостей для всіх членів суспільства.

«Спільно з профільними державними установами та громадськими організаціями ми обговорюємо низку проектів, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків, удосконалення інфраструктури для безперешкодного пересування людей з особливими потребами та проїзду дитячих візочків, створення комфортного простору для батьків і дітей у публічних місцях», – розповіла Олена Зеленська.

Дружина Президента підкреслила, що ці зміни хоче розпочати з власного прикладу, тому вже найближчим часом планує зробити Офіс Президента України справді безбар’єрним – зручним та безпечним для пересування людей з особливими потребами.

«Сподіваюся, цю ініціативу підтримають не тільки державні установи, а й бізнес-організації незалежно від їхнього розміру. Я розумію, що це лише маленький крок, але дуже хочу, щоб він привів до ментальних зрушень в українському суспільстві і до прагнення з боку громадян не просто виконувати вимоги законодавства щодо інклюзії, а насправді поліпшити якість життя людей з особливими потребами», – сказала вона.

Розповідаючи історії створення своїх громадських організацій, активісти також наголосили на важливості власного прикладу, бо кожна з історій багато років тому починалась з ініціативи окремої людини: трьох матусь, які прагнули зробити громадські місця зручними та дружніми до батьків і дітей, ризького юнака, який волів перетворити вулиці свого міста на безпечні та комфортні для всіх мешканців.

Одним із найбільш пріоритетних своїх завдань громадські активісти бачать залучення до проектів максимальної кількості небайдужих людей, підвищення рівня обізнаності суспільства щодо значення рівних можливостей та безбар’єрності, а також просвітницьку роботу, зокрема навчання людей з особливими потребами зручного користування спеціальною інфраструктурою.