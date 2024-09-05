Олена Зеленська обговорила з виконавчою директоркою продовольчої програми ООН допомогу внутрішньо переміщеним українцям і забезпечення безкоштовним харчуванням школярів

Перша леді України Олена Зеленська провела відеорозмову з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Сінді Маккейн.

Дружина Президента подякувала за допомогу Україні з боку організації, а також за особисту підтримку Сінді Маккейн, яка, за словами першої леді, є такою ж послідовною, як і з боку її покійного чоловіка, сенатора Джона Маккейна.

«Це важливо, адже в Україні 14,6 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги. Також важливо, що їжа, яку ви розподіляєте серед внутрішньо переміщених українців, вироблена саме в Україні. Тобто ви не лише допомагаєте тим, хто потребує цього найбільше, – ваша організація ще й підтримує українських виробників», – наголосила Олена Зеленська.

Вона також відзначила допомогу, спрямовану на забезпечення школярів їжею. Упродовж минулого навчального року Всесвітня продовольча програма ООН забезпечила харчуванням 90 тисяч учнів із 13 областей нашої країни. Цьогоріч програма ВПП розширюватиметься. У цьому навчальному році планують компенсувати вартість шкільних обідів для 160 тисяч учнів початкових класів. Крім того, уряд запровадив єдиний механізм централізованого залучення допомоги на харчування у школах.

«Це неоціненна підтримка громад та українських родин, чиї бюджети стали обмеженими через війну. Для нас важливо забезпечити рівні можливості в отриманні збалансованої їжі як у великих містах, так і в найменших селах», – резюмувала перша леді.