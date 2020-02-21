Олена Зеленська ознайомилася з новими підходами до харчування у школах Києва та області

Дружина Президента України Олена Зеленська відвідала школи Києва та Київської області, щоб ознайомитися з новими для українських закладів освіти підходами до харчування та рецептурами. Ця ініціатива впроваджується на основі програми покращення культури харчування «Нове шкільне харчування Cult Food» кулінарного експерта та громадського активіста Євгена Клопотенка, який супроводжував першу леді під час її візитів.

Спеціалізована школа № 125 у Дніпровському районі Києва практикує мультипрофільне харчування з жовтня минулого року. Готують за рецептурною збіркою, яку розробив Євген Клопотенко. Щодня кожна дитина може самостійно обирати страву та напій на свій смак із трьох варіантів.

Представники дирекції запропонували дружині Президента скористатися такою нагодою. Олена Зеленська скуштувала локшинник із сиру з молочним соусом і залишилася задоволена дегустацією, адже запіканка справді була ситною та смачною.

Нюанс, на який звернули увагу першої леді працівники їдальні, – це кип’ячена сметана, яка є у двох із трьох позицій меню. Нині кип’ятити сметану – це обов’язкова норма у шкільному харчуванні, яка, на жаль, не додає стравам апетитності. Застарілість чинних санітарних норм, затверджених ще у 90-х роках, зауважив і Євген Клопотенко, підкресливши необхідність їхнього перегляду та осучаснення.

Бориспільський навчально-виховний комплекс «Гімназія «Перспектива», у якому здобувають знання понад 1700 школярів, використовує двотижневе меню, для складання якого користуються спеціальною комп’ютерною програмою. Її також застосовують для обліку та аналізу харчування учнів. Як наголошує адміністрація, це значно полегшує, наприклад, розрахунок калорій та дозволяє уникати одноманітності. Ще одним обов’язковим моментом при формуванні меню є зазначення наявних у тих чи інших стравах потенційних алергенів, наприклад, молока, часнику, лимона. Директорка гімназії зауважила, що хоча випадки алергії – одиничні, важливо обов’язково попереджати учнів та батьків про наявність у меню таких продуктів.

Корисною традицією у харчуванні, яку практикують у бориспільській гімназії, є «вітамінний стіл» із сезонних фруктів та овочів. До речі, кухарі помітили, що окремо нарізана свіжа морква користується у школярів набагато більшою популярністю, ніж у вигляді салату, і зникає з тарілок навіть швидше за яблука та банани.

Крім огляду їдалень та харчоблоків, Олена Зеленська поспілкувалася з учнями та батьками. Зокрема, батьки бориспільських школярів позитивно оцінили нововведення та сказали, що вже забули про бутерброди для перекусу, які ще недавно готували у школу, адже діти тепер їдять із задоволенням і не нарікають на смак.

«Сьогодні я побачила справді позитивні приклади втілення нових підходів до шкільного харчування, якими задоволені всі – і діти, бо смачно й можна вибрати те, що хочеться, і батьки, які впевнені, що дітям готують здорову та різноманітну їжу, і адміністрації, бо школярам та батькам подобається. І я зайвий раз переконалася: якщо є бажання до змін – перешкод не існує. Той, хто насправді хоче щось зробити, змінити, – просто це робить», – наголосила Олена Зеленська.