Олена Зеленська: Попри вороже вторгнення мусимо давати дітям найкраще – від освіти до харчування

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023–2027 роки. Реформа шкільного харчування стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Того ж року уряд ухвалив Постанову про план заходів із реформування системи шкільного харчування.

Робота над Стратегією розпочалася взимку 2023 року, і вже наприкінці лютого документ було відправлено на розгляд Кабінету Міністрів, який затвердив її 27 жовтня.

Ухвалення Стратегії є одним із найважливіших кроків у процесі зміни системи організації харчування в закладах освіти й забезпечення дітей якісною та поживною їжею. На найближчі роки вона має стати дорожньою картою реалізації реформи для всіх її учасників – від центральних органів виконавчої влади до представників органів місцевого самоврядування. На основі документа громади можуть розробити регіональні стратегії впровадження змін на місцях.

«Попри вороже вторгнення мусимо давати дітям найкраще – від освіти до харчування. Скажу навіть більше: усе це під час випробувань воєнного часу має бути ще якіснішим. Бо з цього формується стійкість. Ось чому реформа шкільного харчування, розпочата ще 2020 року, триває. Як і все, що робимо під час війни, реформа набула навіть більшого, можна сказати, світоглядного значення: об'єднала всю країну, сотні дорослих, фахівців із харчування в бажанні створити найкращі умови, можливості, віру в завтрашній день для малих українців, яким так нелегко зростати зараз», – зазначила ініціаторка реформи Олена Зеленська.

Затверджений документ базується на низці нормативно-правових актів, включно з Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указом Президента «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» від 25 травня 2020 року, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та іншими нормативно-правовими актами.

У документі визначено план дій на 2023–2024 роки, пріоритетні напрями роботи до 2027 року та операційні завдання. Зокрема, йдеться про чотири стратегічні цілі реформи:

Підвищення фінансової та інституційної спроможності громад.

Відновлення й модернізація кухонь та їдалень і дотримання вимог системи безпечності НАССР.

Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти. Впровадження нових норм харчування та меню.

Формування культури здорового харчування в Україні.

Основною метою реалізації стратегічних завдань реформи є забезпечення різноманітного, збалансованого та якісного харчування в закладах освіти, сприяння соціальному захисту вразливих груп населення та формування навичок здорового харчування у дітей і дорослих.

«Останній пункт можна назвати основною, глобальною метою всього нашого задуму. Адже так само, як зі школи починається життєвий шлях, зі шкільної їдальні, починаються харчові звички на все життя. Ми б хотіли, щоб це були правильні, здорові звички, які поширяться з дітей на їхні родини та зрештою – на все суспільство. Щоб навіть через роки кожен міг сказати про своє меню: «Смачно й корисно, як у школі!» Наші діти отримають усе, щоб стати переможцями», – резюмувала Олена Зеленська.