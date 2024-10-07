Олена Зеленська: Потрібно не просто говорити у світі про українське, а й відмежовувати своє від російського

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у щорічному Міжнародному форумі культурної дипломатії, який організували Український інститут і Міністерство закордонних справ України.

«Зараз нам украй важливо не просто говорити про українське, а відмежовувати своє від російського. Це проєкти з деколонізації, коли ми кожне окремо взяте прізвище мусимо буквально відмивати від російського нашарування», – наголосила вона.

Дружина Президента розповіла про свої проєкти культурної дипломатії. Зокрема, про впровадження аудіогідів українською мовою у провідних пам’ятках світу та створення українських книжкових полиць у світових бібліотеках. Нині вже існує 89 аудіогідів у 47 країнах та понад 200 книжкових поличок у 50 країнах.

Перша леді також відзначила важливість Глобальної коаліції українських студій. Вона дає змогу освітнім закладам усього світу відкривати курси української мови та культури й започатковувати окремі кафедри україністики, конференції, літні школи.

Крім того, під час форуму обговорили, зокрема, роль культурних відносин на шляху до євроінтеграції та протидію дезінформації. Участь у дискусіях узяли іноземні експерти.

Це вже вп’яте відбувся форум, який об’єднує провідних фахівців України та світу для обговорення ідей, практик, викликів і майбутнього міжнародної культурної дипломатії та культурних відносин.