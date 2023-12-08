Олена Зеленська: Повернених дітей мають зустрічати на батьківщині найкращі умови й можливості

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому темі реінтеграції депортованих дітей після повернення в Україну. Він відбувся з ініціативи уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в Центрі захисту прав дитини.

До участі в заході, організованому в межах першої зустрічі Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених до Росії, були також запрошені представники органів державної влади, громадських організацій та міжнародні експерти.

«Учора, у день Святого Миколая, в Україну повернулися ще вісім викрадених дітей. Це вражаюча робота команди омбудсмена. Доки не згадуєш, що загальний лік викрадених дітей наближається до 20 тисяч. А на повернення кожної й кожного йдуть місяці роботи сотень людей. Але завжди наголошую: щоб допомогти, треба бачити не статистику, а історію кожної окремої людини, зокрема дитини. Тільки так вдасться допомогти найкраще», – сказала Олена Зеленська.

Наразі Україні вдалося повернути 387 із майже 20 тисяч викрадених РФ дітей.

«За кожною цифрою стоїть доля дитини, яку було депортовано або примусово переміщено росіянами», – зазначив Дмитро Лубінець.

Під час заходу свої історії викрадення й повернення розповіли деякі діти, зокрема Богдан Єрмохін.

Олена Зеленська наголосила, що основні способи викрадення українських дітей окупантами – це вивезення разом із дитячим будинком, вилучення з родини або вивезення обманом під приводом відпочинку чи допомоги.

«Тому те, що вони тут разом із нами, вдома, це ще й велика їхня заслуга. Вони свідомі, мислячі люди, яким під пресингом вистачило моральної сили стояти на своєму. Вірити в дім, близьких, батьківщину. Це допомогло нам їх витягнути. І тепер ви можете уявити, чому так важко рятувати молодших дітей, які ще навіть не можуть повідомити про себе. Кожне повернення – не статистика, а унікальна спецоперація, причому міжнародна. Росія не йде на прямий контакт із нами. І тому діти їдуть додому через треті країни за посередництва багатьох небайдужих людей. Ось чому така важлива співпраця світу», – акцентувала перша леді.

Вона висловила сподівання на ефективну діяльність Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей. Ініціативу її створення було озвучено під час зустрічі радників із національної безпеки та дипломатичних радників, що відбулася 28–29 жовтня на Мальті. У зустрічі взяли участь представники 66 країн і міжнародних організацій. Цю ідею підтримали багато країн – учасниць заходу.

Крім того, питання звільнення всіх полонених і повернення депортованих є окремим пунктом Формули миру Президента Володимира Зеленського (пункт № 4 «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб»).

Олена Зеленська звернула увагу присутніх на необхідність реінтеграції дітей, яких повернули, в українське суспільство.

«Повернути викрадених дітей додому – важка робота. Однак не менш важка – це повернути їм відчуття дому. Простіше кажучи, привезти додому й обійняти на кордоні – мало. Треба побудувати їм гідне життя тут. Щоб сьогоднішні наші герої мали можливості для навчання й самореалізації – такі ж, як їхні однолітки. Щоб після пережитого в полоні діти та їхні родичі отримали психологічну допомогу. Щоб на рівні громад вони мали матеріальну й соціальну підтримку, не стикалися з адміністративними складнощами – не мусили думати про виживання. Тож нашою принциповою позицією має стати те, що при поверненні на батьківщину їх повинна зустріти родина. Нехай прийомна, але справжня», – сказала дружина Президента.

Перша леді зазначила, що Україна наполегливо працює над розвитком сімейних форм виховання.

«У цьому випадку – це наш прямий моральний обов’язок: викрадену дитину, яка не мала батьків чи близьких, ми повинні оточити родинними умовами. Бо лише в родині можливе справжнє моральне повернення додому. Закликаю всіх причетних – державні й громадські структури – долучатися до адаптації повернених дітей і розробляти програми для тих, кого ми повернемо. Їх має зустрічати не просто батьківщина, а умови й можливості», – резюмувала Олена Зеленська.