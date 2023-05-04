Олена Зеленська прибула на церемонію коронації Його Величності Чарльза ІІІ

Розпочався візит першої леді України Олени Зеленської до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Олена Зеленська відвідала Даунінг-стріт, 10 на запрошення дружини Прем’єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті.

Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

«Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України», – наголосила вона.

Олена Зеленська також відзначила ще одну важливу подію – Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні поточного року в Лондоні.

До зустрічі також приєднався Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

«Впевнена, що Конференція значною мірою прискорить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Очікуємо конкретних результатів і рішень. На тлі вагомості надання військової допомоги не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню. Відбудова лікарень, шкіл. Лікування поранених. Надання психологічної підтримки», – наголосила перша леді.

Дружина Президента передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.

Олена Зеленська відзначила, що ця подія посилює роль перших леді та м’якої сили у світі для покращення життя різних країн і народів.

«Ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та стійкими», – сказала дружина Прем’єр-міністра.

Після зустрічі перша леді України та Акшата Мурті разом відвідали Британську бібліотеку.

Це одна з найбільших бібліотек світу з 1,5 млн відвідувань на рік. Як одна з шести обов’язкових до поповнення книгозбірень Великої Британії вона збирає копії всього, що публікується в країні, включно з друкованими й цифровими виданнями (майже 300 тис. фізичних одиниць і понад 240 тис. цифрових одиниць щороку). Колекція, яка постійно збільшується, містить понад 170 мільйонів примірників, із них 100 тис. – колекція українських рідкісних видань, преси, документів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британська бібліотека організовує численні заходи, присвячені українській культурі та літературі, зокрема всесвітні читання української літератури. Заклад є частиною коаліції культурних і неурядових організацій під керівництвом ALIPH для створення центрів оцифрування в Україні, щоб допомогти бібліотекам та архівам оцифрувати свої колекції. Раніше в Британській бібліотеці відбулася презентація ініційованого першою леді України проекту «Книжки без кордонів», для якого надруковано 16 тис. книжок українською мовою для дітей, які прибувають до Великої Британії.

Перша леді ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки та разом із генеральним директором закладу сером Ролі Кітінгом презентувала у там «Українську книжкову поличку». Цей проект першої леді із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах (близько 44 тис. книжок).

З нагоди відкриття полички Олена Зеленська та дружина Прем’єр-міністра Великої Британії поспілкувалися з українськими дітьми та прочитали уривки із творів сучасного українського письменника Володимира Нікітенка українською та англійською мовами.

«У таких місцях, як це, наочно бачиш, як книжки уособлюють цілі народи, а бібліотеки здатні буквально поєднати країни», – наголосила перша леді.