Олена Зеленська провела відеорозмови з дружинами глав держав та урядів Бельгії, Австрії, Північної Македонії, Іспанії та Сербії

Перша леді України Олена Зеленська продовжує відеорозмови з представницями різних країн, які долучилися до цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів. Протягом останнього тижня вона поспілкувалася з дружинами глав держав та урядів Бельгії, Австрії, Північної Македонії, Іспанії та Сербії.

Мета цих розмов – закріпити й поглибити співпрацю між країнами у гуманітарній, культурній, освітній та соціальній сферах, а також у сфері ментального та фізичного здоров’я.

«Як і на Саміті, в центрі наших розмов – люди. Ми говоримо про ті проекти для людей, які вже вдалося запустити, та про ті, які хотіли б реалізувати. Об'єднавши наші зусилля, ми зможемо відновити людський капітал України та засвоїти уроки, які допоможуть долати можливі майбутні світові кризи», – зазначила дружина Президента України.

Так, у розмові з дружиною Прем’єр-міністра Бельгії Аннік Пендерс Олена Зеленська подякувала за те, що Бельгія однією з перших надала Україні військову допомогу, підтримала в гуманітарному та фінансовому плані, а також прихистила понад 50 тисяч українців, які через російську агресію вимушено покинули свої домівки. Крім того, Бельгія прийняла на лікування та реабілітацію 17 українських важкопоранених військових і готова й далі сприяти в цьому питанні.

У розмові з дружиною Прем’єр-міністра Іспанії Марією Бегоньєю Гомес Фернандес перша леді України відзначила, що високо цінує зусилля уряду цієї країни зі створення сприятливих умов для українців, передусім можливостей для продовження навчання дітей і пошуку роботи для їхніх матерів, а також за швидку організацію мовних курсів для дітей і для дорослих з метою їх швидкої адаптації. Зараз в Іспанії проживає загалом близько 260 тисяч громадян України, з них 138 тисяч отримали тимчасовий захист.

Під час спілкування з першою леді Північної Македонії Елізабетою Гьоргієвською Олена Зеленська подякувала їй за гуманітарну допомогу та прихисток понад 3 тисяч українських тимчасових переселенців. Крім того, Північна Македонія передала Україні майже 270 тонн гуманітарної допомоги (продукти, одяг, ліки, засоби гігієни тощо).

У розмові з дружиною Федерального президента Республіки Австрія Доріс Шмідауер, Олена Зеленська висловила подяку за те, що Австрія виявляє солідарність з українцями та продовжує надавати їм підтримку. Згідно з офіційними даними, Австрія прийняла на проживання близько 80 тисяч українців, з яких 28,5 тисячі – особи віком до 18 років. Крім того, перша леді України запропонувала Доріс Шмідауер стати патронесою книжкового проекту «Історії кращого часу» в Австрії. Проект передбачає випуск та начитку книг українських авторів українською, німецькою та нідерландською мовами. Їх поширюватимуть у Німеччині, Австрії, Бельгії та Нідерландах. Цікавинкою проекту стане можливість самостійно начитати книгу. За задумом організаторів, ініціатива допоможе дітям подолати сум, інтегруватися в середовище країни перебування та зберігати звʼязок із рідними, які залишилися вдома.

Поспілкувавшись із першою леді Сербії Тамарою Вучич, дружина Президента України подякувала за допомогу, яку Сербія надає українським тимчасовим переселенцям, а також спільні спортивні табори для дітей. Зі свого боку Тамара Вучич повідомила, що Республіка Сербія хоче підтримати ініціативу Олени Зеленської із закупівлі автомобілів швидкої допомоги та передасть Україні два такі реанімобілі.

Нагадаємо, минулого тижня перша леді України провела розмови з дружиною Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте, першою леді Белізу Россаною Марією Брісеньо та дружиною Президента Ісландії Елізою Рейд.

Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві 23 липня у змішаному форматі: частина учасників долучилася за допомогою телемостів із Варшави, Брюсселя, Вашингтона та Лондона. Головна студія була розміщена в Києві, на території Національного заповідника «Софія Київська». До заходу долучилися 23 перші леді та майже 50 всесвітньо відомих спікерів. Саміт висвітлювався в понад 20 країнах світу. Захід був присвячений повоєнній відбудові України, а саме: відновленню її людського капіталу. Одним з головних завдань Саміту був збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. На сьогодні вдалося зібрати понад $5,9 мільйона.