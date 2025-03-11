Перша леді України Олена Зеленська провела відеорозмову з першою леді Суринаму Меллісою Сантохі-Сіначері.

Олена Зеленська подякувала Суринаму, усім країнам Карибської співдружності (CARICOM) та об’єднанню перших леді держав Карибського басейну (SCLAN) за послідовну підтримку України.

«SCLAN, як і Саміт перших леді та джентльменів, опікується спільними глобальними темами та шукає дієві механізми привернення уваги й подолання глобальних гуманітарних викликів, зокрема, започатковує ініціативи у сфері охорони здоров’я та ментального добробуту, прав і безпеки дітей, зміцнення прав жінок і гендерної рівності», – сказала дружина Президента України.

Вона також відзначила участь першої леді Суринаму в заході глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, у комунікаційній кампанії Саміту до Міжнародного дня дитини та в панелі з гендерної рівності на Global Soft Power Summit у Лондоні.

Під час розмови перші леді обговорили майбутні спільні проєкти, зокрема ініціативу Мелліси Сантохі-Сіначері How We Feel, присвячену ментальному здоров’ю підлітків.

«В Україні ми також приділяємо особливу увагу ментальному здоров’ю. А надто це питання важливе в контексті подолання наслідків війни. Всеукраїнська програма ментального здоров’я “Ти як?” допомагає українцям дбати про свій психологічний добробут», – наголосила Олена Зеленська.

Вона запропонувала співпрацювати в комунікаційній кампанії, яку проводить Саміт перших леді та джентльменів з нагоди місяця обізнаності про ментальне здоров’я.

«Це дасть нам змогу підвищити обізнаність про важливість ментального здоров’я, обмінятися найкращими практиками та підтримати людей у різних куточках світу», – сказала дружина Президента України.