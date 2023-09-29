Олена Зеленська провела відеозустріч із першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч у відеоформаті з першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер.

Дружина Президента України подякувала колезі за участь у третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві 6 вересня 2023 року.

«Як ви знаєте, центральною тематикою Саміту стало ментальне здоров’я. Ми обрали цю тему, розуміючи особливу важливість психічного стану для кожної людини на Землі, незалежно від країни, у якій вона живе. Адже війни, кризи, природні катаклізми, епідемії позначаються на кожному з нас, на нашій здатності жити й діяти», – наголосила Олена Зеленська.

У Саміті взяли участь 27 перших леді та джентльменів з усього світу. Зокрема, вісім перших леді та джентльменів приїхали до Києва особисто.

Саміт складався з трьох панелей. Модерував дискусії британський актор, письменник та активіст у сфері ментального здоров’я Стівен Фрай.

Вперше в історії Саміту функціонувала локація Mental Stage – друга сцена, на якій проводили додаткові панелі. Зокрема, діячі культури, серед яких режисери Шон Пенн, Бернар Анрі-Леві та Мішель Хазанавічус, обговорили вплив культури на ментальне здоров’я.

Крім того, для обговорення на всіх трьох панелях Саміту було представлено результати дослідження щодо ментального здоров’я та ставлення до нього в різних частинах світу. Опитування провела британська компанія Alligator Digital в 11 країнах, серед яких була й Німеччина.

«Рада поділитися з вами його результатами, які можуть бути корисними для вашої роботи», – зазначила Олена Зеленська, звертаючись до Ельке Бюденбендер.

Дружина Президента України наголосила, що ще одним важливим результатом Саміту став сателітний саміт міністрів охорони здоров’я різних країн, на якому започатковано унікальний проєкт «Міжнародне медичне партнерство». У його межах укладено 25 меморандумів про співпрацю між медичними закладами України та інших країн.

«Це дасть змогу швидше та ефективніше рятувати людські життя, які в Україні щодня під особливою загрозою через російську агресію. Це слугуватиме підтримці та посиленню медичної системи України, яка вже другий рік переживає страшне навантаження та випробування війною. Але ці меморандуми – двосторонні. Ми прагнемо не лише брати, а й давати. Фахівці із закордонних клінік отримають змогу запозичити у своїх українських колег досвід із порятунку життів у екстремальних умовах. Усі учасники зможуть проводити спільні операції, дослідження та навчання», – сказала перша леді України.

Олена Зеленська подякувала за участь у цьому проєкті федерального міністра охорони здоров’я Карла Лаутербаха та за всю підтримку з боку Німеччини у сфері охорони здоров’я. Саме ФРН є найбільшим партнером України в межах ініціативи щодо медичної евакуації за кордон для лікування та реабілітації українців, які постраждали внаслідок військової агресії з боку РФ. На сьогодні до Німеччини відправили вже понад 900 українських громадян, із яких понад 600 – важкопоранені військові.

Перша леді України акцентувала, що Саміт є цілорічною платформою, яка щодня працює для порятунку життів.