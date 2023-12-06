Олена Зеленська: Разом маємо віднайти справедливість та шлях до дому й до безпеки для наших дітей

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із баронесою Геленою Кеннеді – британською правозахисницею, яка прибула до Києва. Гелена Кеннеді є головою Justice – організації з прав людини та правової реформи. Це британська секція Міжнародної комісії юристів – правозахисної організації, яка займається відстоюванням прав людини в усьому світі.

Після російського вторгнення Justice та її очільниця здійснюють роботу з юридичної допомоги Україні у відновленні справедливості щодо постраждалих від російських воєнних злочинів українських громадян, зокрема займаються справами викрадених Росією дітей.

Дружина Президента подякувала гості за роботу й візит і наголосила, що цими днями в Україні відбудеться низка важливих заходів щодо повернення депортованих українських дітей.

«Ми віримо, що об’єднання світової спільноти заради широкого розголосу цієї теми, координації зусиль міжнародних партнерів та притягнення винних до відповідальності сприятиме прогресу в питанні повернення наших дітей. Як ви знаєте, звільнення всіх полонених і повернення депортованих є окремим пунктом Формули миру Президента Зеленського», – сказала перша леді.

Вона відзначила важливість створення Міжнародної коаліції країн для повернення українських дітей і назвала це важливим і своєчасним кроком.

Створення цієї коаліції було ініційоване під час зустрічі радників із національної безпеки та дипломатичних радників на Мальті 28–29 жовтня. Загалом у зустрічі взяли участь представники 66 країн і міжнародних організацій. Цю ідею підтримали багато держав – учасниць заходу.

Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA Глави Української держави та сприятиме поверненню юних громадян України, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

Дружина Президента розповіла про інші загрози для українських дітей у зв'язку з російським вторгненням.

«Жертвами сексуального насильства з боку російських окупантів стали щонайменше 13 дітей – 12 дівчаток і один хлопчик. Наймолодшій жертві під час злочину було лише 4 роки. Так, тільки 13 справ про сексуальне насильство з боку рашистів наразі офіційно розслідують прокурори, адже лише ці жертви чи їхні родини знайшли в собі сили говорити про це. Війна ранить не лише кулями. Багато українських дітей вимушені шукати прихистку за кордоном. Наші діти позбавлені повноцінного доступу до освітнього процесу. Навчання в шкільному укритті або онлайн, без доступу до школи, стало звичним явищем. Це – втрата дитинства, подекуди – психологічна травма на все життя», – розповіла вона.

Олена Зеленська та баронеса Гелена Кеннеді обговорили наступні кроки у співпраці задля порятунку українських дітей. Зокрема:

розробку дієвих механізмів повернення депортованих дітей в Україну та залучення нових учасників до цього процесу;

ефективні підходи до реінтеграції дітей після повернення;

посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію, підтримку тематики вивезених українських дітей на порядку денному міжнародних організацій задля повернення кожної української дитини додому, притягнення до відповідальності організаторів злочину депортації.

«Шановна Баронесо, ваш досвід та міжнародний авторитет дуже важливі для нас. Розраховую на вашу дружню допомогу й лідерство у наших спільних благородних починаннях. Адже діти об’єднують всіх людей, весь світ. Разом маємо віднайти справедливість та шлях до дому і безпеки» - сказала Олена Зеленська.