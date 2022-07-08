Олена Зеленська розповіла про формат проведення другого Саміту перших леді та джентльменів

23 липня в Україні відбудеться другий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню повоєнної відбудови нашої країни. Захід заплановано провести у форматі телемосту між різними країнами світу.

Перший Саміт відбувся торік з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської. Тоді на її запрошення до Києва приїхали одинадцять перших леді з різних країн світу. Також до заходу долучилися такі відомі особистості, як Гілларі Родем Клінтон, Робін Райт, Нассім Ніколас Талеб і Сахра Карімі.

Цьогоріч Саміт буде присвячено подоланню найболючішого виклику 2022 року – війни Росії проти України. Центральною фігурою й темою обговорення стане людина.

«Провести другий Саміт, як і планували торік, попри щоденні терористичні акти з боку Росії – це наше виважене рішення. Воно зумовлене необхідністю відновити та відбудувати нашу країну й заручитися для цього підтримкою світової спільноти», – розповіла Олена Зеленська.

Цього року організатори запланували змішаний формат проведення заходу, який передбачає організацію телемосту між студіями в різних містах світу. Головна студія буде розташована в Україні. Ще чотири працюватимуть у Брюсселі, Варшаві, Лондоні та Вашингтоні.

«Я вважаю, що відновлення країни потрібно починати саме з людей, з їхнього морального та фізичного здоров'я. Тому на Саміті ми шукатимемо відповіді на питання, які турбують не лише кожного українця, а й кожну людину у світі: питання вимушених переселенців; створення належних умов для повернення жінок та дітей, які вже п'ятий місяць поспіль вимушені жити в інших країнах; як відновлювати різні сфери – медицину, освіту, культуру», – пояснила перша леді.

За її словами, Саміт буде поділено на чотири тематичні дискусійні панелі. Перша буде присвячена тимчасовим вимушеним переселенцям.

«Ми повинні знайти шляхи, як зробити повернення наших громадян додому зручним і комфортним», – зазначила дружина Президента.

Другу панель присвятять дітям та освіті.

«Нам важливо обговорити питання відкриття шкіл і садочків, що є передумовою повернення батьків з дітьми до України. Що потрібно змінити в облаштуванні навчальних закладів? А також розглянути можливість створення спільних програм між іноземними університетами та українськими», – пояснила Олена Зеленська.

Тема третьої панелі – фізичне й ментальне відновлення українців.

«Тут ми обговоримо можливі програми релокації на лікування за кордон, програми підготовки українських психологів тощо», – поділилася перша леді.

Четверта панель буде присвячена жінкам, їхній ролі в ухваленні рішень у сфері оборони, повоєнній відбудові країни та, зокрема, в IT.

У заході запланована участь трьох категорій гостей: перші леді та джентльмени з різних країн світу; представники міжнародних організацій (ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО тощо) та селебриті – співаків, акторів, режисерів, представників інших сфер, кожному з яких є що сказати світу.

Довідка. Перший київський Саміт перших леді та джентльменів відбувся 23 серпня 2021 року в Києві з ініціативи Олени Зеленської. Тоді в українській столиці зібралися гості з усього світу. До заходу приєдналися одинадцять перших леді з різних країн. Торік основною темою обговорення була постковідна реальність. За підсумками заходу учасники схвалили спільну декларацію.

Мета проведення самітів – об’єднати перших леді та джентльменів заради створення міжнародної платформи з метою обміну досвідом та реалізації спільних проектів для добробуту людей у світі; обговорити поточні проблеми та діяльність перших леді та джентльменів щодо їх розв'язання; зробити голос кожної першої леді та джентльмена більш впливовим.