Олена Зеленська у Великій Британії зустрілася з Королевою Каміллою та дружиною Прем’єр-міністра країни

У межах візиту до Великої Британії для участі в Global Soft Power Summit перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з Її Величністю Королевою Каміллою.

Дружина Президента подякувала Королеві Каміллі та Його Величності Королю Чарльзу ІІІ за послідовну підтримку України та прихисток у Великій Британії для 200 тисяч українських вимушених переселенців.

«Особливо цінним для нас із Президентом та для всього українського народу стало рішуче послання Його Величності на підтримку України в день других роковин повномасштабного вторгнення РФ у нашу країну», – зазначила Олена Зеленська під час зустрічі.

Перша леді України також зустрілася з дружиною Прем’єр-міністра Великої Британії Акшатою Мурті. Олена Зеленська переказала подяку за нещодавній візит Прем’єр-міністра Великої Британії в Україну: «Візит вашого чоловіка до Києва минулого місяця ще більше зміцнив відносини між Україною та Великою Британією. Ми сподіваємося, що зв’язки між нашими країнами й народами і надалі розвиватимуться по висхідній траєкторії».

Олена Зеленська подякувала Акшаті Мурті за участь у третьому Саміті перших леді та джентльменів у Києві й запросила приєднатися до четвертого.

На Даунінг-стріт, у резиденції Прем’єр-міністра Великої Британії, де відбувалася зустріч першої леді України та дружини очільника уряду Великої Британії, звучала українська пісня. У виконанні українських вимушених переселенців та учасників хору Королівської опери пролунав гімн України та «Молитва за Україну».

«Вірю, що скоро ці виконавці зможуть виступити і в Україні. Безпечно, переможно, вдома», – зазначила дружина Президента.

Акшата Мурті та Олена Зеленська відвідали Центр вивчення вибухових травм в Імперському коледжі Лондона. Його створили у 2011 році для дослідження труднощів, пов’язаних із вибуховими травмами. Центр об’єднує близько 50 учасників із семи різних відділів коледжу: біоінженерії, наук про мозок, цивільної та екологічної інженерії, школи проєктування Dyson, Національного інституту серця та легень, фізики, хірургії. Студенти Кембриджа розповіли, як досліджують ходу та працюють із протезуванням для середовища з низьким рівнем ресурсів. Тут же є 3D-принтери, на яких виготовляють протези.

Центр має на меті покращити розуміння моделей вибухових травм, лікування та відновлення, а також розробити найкращі способи захисту тих, хто несе службу під час конфліктів, зменшивши довгостроковий вплив таких травм на людей, їхні родини та громаду. Центр ділиться своїми розробками та досягненнями через низку освітніх ініціатив.

«Кожен день російського вторгнення приносить нові вибухові травми, понад 20 тисяч українців потребують протезів. Тож Україна розвиває, зокрема, і медичне партнерство зі світом саме для того, щоб залучати весь можливий досвід для порятунку людей. Буде в ньому і британський внесок», – сказала Олена Зеленська.