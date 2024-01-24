Олена Зеленська у виступі на засіданні ПАРЄ: Наші діти – це майбутнє всього світу, нам треба рятувати їх із російського полону швидше

Перша леді України Олена Зеленська виступила на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченому українським дітям. Дебати за терміновою процедурою на тему «Становище дітей України» відбулися сьогодні на полях зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Олена Зеленська долучилася до заходу онлайн на запрошення президента ПАРЄ Тіні Кокса.

Особливий акцент було зроблено на становищі українських дітей, яких примусово депортувала Росія.

Перша леді відзначила, що це вже другі дебати ПАРЄ, присвячені цій темі (попередній відповідний захід під назвою «Депортація та примусове переміщення українських дітей» відбувся за участю Олени Зеленської у квітні 2022 року).

«Найбільше, що мені б хотілося сказати зараз, через рік, – що все позаду. Що нарешті всі вдома. Але це не так. При тому, що рятувальні операції із визволення наших дітей із російського полону тривали весь цей рік. Наразі повернути вдалося 388 дітей. А всього в російському полоні, нагадаю, понад 19 тисяч дітей. Такими темпами на їхнє повернення знадобиться 50 років», – зазначила дружина Президента.

Перша леді розповіла кілька історій повернених дітей. Зокрема, історію Богдана Єрмохіна – сироти з Маріуполя, якому в полоні в РФ виповнювалося 18 років, і викрадачі планували вручити йому повістку до російської армії. Після його відеозвернення до Президента України хлопця вдалося повернути на батьківщину.

«Ще один хлопець, Сергій із Куп’янська, у полоні дізнався термін «яма». Це коли окупанти змушують жертву копати собі яму у повний зріст, а далі – сидіти там під прицілом російських автоматів. Інколи до кількох днів. Сергій – серед тих викрадених Росією дітей, кого, на щастя, вдалося повернути за цей рік. Але його історія підтверджує ще одну проблему визволення з депортації: найчастіше врятувати вдається тих дітей, хто старший, хто може сам повідомити про себе, пам’ятає дані своїх знайомих чи близьких в Україні. Молодших дітей, безпорадних чи заляканих, знайти та визволити важче», – розповіла Олена Зеленська.

Вона наголосила, що поверненим дітям потрібна допомога з адаптацією після російського полону:

«Після того, як їм розповідали, що вдома їх не чекають, що вони нікому не потрібні, ми намагаємося повернути їм відчуття дому та країни, віру в людей узагалі. Для цього в Україні діє програма реінтеграції Bring Kids Back UA, спрямована на виконання Формули миру Президента Зеленського: пункт 4-й, «Звільнення всіх полонених і депортованих». Ми намагаємося дати цим дітям всю можливу соціалізацію – від психологічної допомоги, навчання, можливостей до нових родин, щоб вони не відчували сирітства й були оточені любов’ю і турботою».

Перша леді подякувала країнам, які допомагають Україні в поверненні дітей, наголосивши на кроках міжнародної спільноти, зроблених за поточний рік.

За результатами четвертого Саміту глав держав та урядів Ради Європи (відбувся 16–17 травня 2023 року в Рейк’явіку) було ухвалено низку важливих рішень на підтримку України, зокрема прийнято Декларацію, присвячену українським дітям, яких було незаконно вивезено на територію Росії, Білорусі чи тимчасово окуповані РФ території України, із закликом до їх негайного повернення та притягнення винних до відповідальності. В усіх ухвалених документах Ради Європи наголошується, що репатріація дітей, їхня реабілітація та створення умов для возз'єднання сімей задля збереження ідентичності українських дітей має стати пріоритетом для держав – членів Ради Європи. Крім того, окрема увага Ради Європи сконцентрована на відповідальності за агресію Російської Федерації проти України, притягнення до відповідальності всіх винних у депортаціях та примусових переміщеннях, а також забезпечення правосуддя для жертв, зокрема шляхом створення торік Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, а також спеціального трибуналу для покарання політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії проти України. Розпочала роботу Консультаційна група Ради Європи з питань дітей України (30 листопада – 1 грудня 2023 року, скорочена назва CGU), діяльність якої спрямована на поглиблення знань, розуміння різних правових меж щодо становища, статусу та потреб дітей в Україні та з України, які проживають у державах – членах Ради Європи. 8 грудня 2023 року в Києві відбулася перша зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених до Росії з тимчасово окупованих територій нашої держави. 15 грудня 2023 року відбулося перше засідання спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи щодо ситуації з дітьми в Україні, присвячене становищу українських дітей, які перебувають у державах – членах Ради Європи, та становищу українських дітей, депортованих або примусово переміщених до РФ, Білорусі або територій, тимчасово окупованих Росією.

Однак перша леді України наголосила, що потрібні більш рішучі дії.

«Час – проти нас. Днями російський диктатор наказав надавати викраденим українським дітям російське громадянство. Нам треба діяти швидше. Насправді в нас немає 50 років на порятунок дітей. Навіть рік – це забагато для викраденої дитини», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська закликала учасників ПАРЄ діяти швидше та згуртованіше.

«Прошу долучитися національні парламенти – маємо змусити РФ виконувати Женевські конвенції та невідкладно надати вичерпні списки імен та місцеперебування всіх українських дітей, які були незаконно депортовані. Кожен порятунок кожної дитини – це зараз спецоперація, до якої залучено багато країн і десятки небайдужих людей. І тоді все вдається. Але у світі десятки небайдужих країн і мільйони небайдужих громадян. Принаймні я в це вірю. Вірю, що всі діти світу – наші спільні діти, бо це – майбутнє всього світу. Тим часом ми, дорослі, – їхнє сьогодення. Разом ми зможемо. Але тільки разом», – резюмувала вона.

За результатами дебатів учасники одностайно проголосували за ухвалення резолюції та рекомендацій щодо становища дітей України.