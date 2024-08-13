Олена Зеленська: Україна стає європейським центром реформування шкільного харчування

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у робочій нараді щодо проведення регіонального саміту Коаліції шкільного харчування, який Україна прийматиме вперше. Захід відбудеться 12–13 листопада цього року в Києві.

На нараді також були присутні: заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, директор Департаменту публічної дипломатії та комунікацій Вікторія Ляліна-Бойко та керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк.

Саміт буде присвячений організації харчування у країнах Європейського регіону. Він стане майданчиком для обміну досвідом, посилення міжнародної співпраці та розширення Коаліції шкільного харчування. Україна матиме змогу презентувати власну реформу шкільного харчування та підписати меморандуми, спрямовані на її розвиток.

«Те, як проводимо реформу – під час оборони країни, як за всіх складнощів воєнного часу змогли оновити нормативну базу, переобладнати харчоблоки й побудувати нові, навчити кухарів і зрештою годувати дітей якісно, поживно, здорово, – справді унікальний світовий досвід», – зазначила Олена Зеленська.

На панелях саміту обговорять, зокрема, вплив харчування на здоров’я дітей і якість життя у стресових умовах та розвиток економіки в контексті шкільного харчування.

«Під час реформи ми вже переконалися: там, де відновлюються чи будуються шкільні кухні, їдальні, з’являються робочі місця, укладаються контракти з місцевими постачальниками, у школи, де чекає гарантований якісний обід, охочіше віддають дітей, а в містах, де є такі школи, – більшає жителів», – зауважила перша леді.

Дружина Президента додала, що Україна очікує від саміту нових проєктів і партнерів, щоб це сприяло розвитку нашої держави, освіти та здоров’ю українських дітей.