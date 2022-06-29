Олена Зеленська в інтерв'ю CNN: Ракетна атака на торговельний центр у Кременчуку – це тероризм

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю CNN – одній з провідних телерадіокомпаній світу. Дружина Президента України, зокрема, зазначила, що ракетна атака РФ на торговельний центр у Кременчуку – це «тероризм».

Також вона розповіла, як почувається країна на п'ятий місяць спротиву російському вторгненню.

«У перші тижні війни ми всі – і я точно – почувалися, як спринтери. Треба було відбити всі атаки, всі виклики максимально швидко. Емоції, сили й адреналін були на межі. Тепер, на п'ятий місяць війни, всі ми – люди, які біжать довшу дистанцію. Треба розподілити правильно сили й ресурси, щоб подолати всю відстань і перемогти. Нас має вистачити на перемогу. І нас вистачить», – переконана перша леді.

Олена Зеленська поінформувала про масштабну національну програму психологічної підтримки для українців, яка допоможе подолати посттравматичний стресовий синдром, спричинений війною.

«Ми хочемо, щоб наші люди пережили війну та знайшли сили жити далі. Ми не дамо війні зламати їхній дух», – зазначила дружина Президента.