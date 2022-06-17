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Олена Зеленська в інтерв’ю The Guardian розповіла про становище українських родин під час війни

18 червня 2022 року - 18:41

Олена Зеленська в інтерв’ю The Guardian розповіла про становище українських родин під час війни

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю британській газеті The Guardian, у якому розповіла, зокрема, про становище українських родин під час війни.

«Половина українців сьогодні живе окремо від своїх сімей. Серед воєнних випробувань це – одне із найважчих», – сказала вона.

Дружина Президента також повідомила про програму психологічної підтримки для громадян України, започатковану з її ініціативи: «Українці не звикли звертатися по допомогу до психологів. Ми схильні ігнорувати депресію чи тривогу. Але тепер нам усім треба переглянути ці стереотипи. І знадобиться велика інформаційна кампанія, щоб довести людям: це не їхня вина, що їм нині потрібна психологічна допомога. По неї потрібно і є куди звертатися».

The Guardian – щоденна британська газета, виходить з 1821 року.

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