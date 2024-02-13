Олена Зеленська: В умовах боротьби за виживання, у яких опинилася Україна, книжки – теж частина боротьби

Одразу чотири нових українських книжкових полички відкрилися в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської в Канаді, Іспанії та Угорщині.

Проєкт із поширення української книги в бібліотеках світу охоплює понад 190 поличок, в асортименті яких – більш ніж 47 тис. книг, і діє вже в 46 країнах (Австрія, Туреччина, Литва, Словаччина, Швеція, Чехія, Франція, Нідерланди, Греція, Латвія, Фінляндія, Йорданія, Хорватія, Ліван, Японія, Бельгія, Албанія, Південна Корея, Польща, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Норвегія, Молдова, Катар, Словенія, Азербайджан, Болгарія, Португалія, ПАР, Кіпр, ОАЕ, Намібія, Північна Македонія, Угорщина, Індонезія, Вірменія, Велика Британія, Сербія, США, Румунія, Сінгапур, Мексика, Данія, Аргентина, Канада) та штаб-квартирі міжнародної організації ЮНЕСКО.

Так, українська книжкова поличка відкрилася в Бібліотеці та Національному архіві Квебеку (м. Монреаль, Канада). Це – перша поличка в межах проєкту в країні.

Олена Зеленська звернулася до учасників заходу з відеопривітанням: «Українські книжки в Канаді оселилися вже давно – разом із українською діаспорою 120 років тому. Недаремно в Монреалі є бульвар Шевченка, вулиця Івана Франка, парк Івана Франка – ці письменники не були тут особисто, але вони точно принесли сюди український дух. Вони стали важливою часткою спільного канадського духу».

Вона відзначила, що колекція української книжкової полички, переданої Монреалю, складається з дитячої літератури: «Тепер, коли дитина десь у Монреалі скаже: «Мамо, почитай мені казку», десятки українських сімей прочитають чудові казки сучасних українських авторів. Їхні домашні вечори тут, у Канаді, точно стануть більш українськими».

Перша леді подякувала президентці та виконавчій директорці Бібліотеки та Національного архіву Квебеку Марі Грегуар та її команді, Міністерству закордонних справ України, Посольству України в Канаді, Міністерству культури та інформаційної політики України, Українському інституту книги, Київській школі економіки та громадській організації українців «Український клуб Монреаля».

Крім того, Генеральне консульство України в Барселоні (Іспанія) реалізувало проєкт «Українська книжкова поличка» в Публічній бібліотеці м. Пальма-де-Майорка «Кан Салес». До бібліотеки було передано понад 200 книг для дітей та підлітків. Серед авторів – як українські класики, так і сучасні імена, а також українські переклади Мігеля де Сервантеса, Вальтера Скотта, Гомера, Ганса Крістіана Андерсена, О’Генрі, Оскара Вайлда, Роберта Луїса Стівенсона, Жана-Жака Руссо тощо.

В Угорщині українську книжкову поличку відкрили одразу у двох закладах: у бібліотеці ім. Петера Меліуса (м. Дебрецен) і в Обласній та міській бібліотеці ім. Жигмонда Моріца (м. Ньїредьгаза). Книги надав Державний комітет телебачення та радіомовлення України в межах акції «Українським дітям – українську книгу». Загалом в Угорщині відкрито вже шість поличок у межах проєкту.

«Звісно, це не просто читацький проєкт. Бо в умовах боротьби за виживання, в яких опинилася Україна, книжки – теж частина боротьби. Тож наші книжки перетинають кордони, щоб знаходити розуміння, безпеку, свідчити та розповідати про нас. І, звісно, підтримувати наших людей – дорослих і дітей, – як робили це завжди», – резюмувала перша леді.