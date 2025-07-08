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Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

10 липня 2025 року - 21:03

Олена Зеленська: Відбудова України – це передусім створення найкращих умов для людей

Люди мають бути в центрі всіх процесів відбудови України. На цьому наголосила перша леді Олена Зеленська під час виступу на Конференції з питань відновлення України URC 2025 у Римі.

Конференція присвячена чотирьом ключовим напрямам: бізнесовому, людському, регіональному та європейському. Дружина Президента у виступі зосередилася на людському аспекті.

«Будівлі можна відновити. Але ніщо не поверне життя, відібрані агресором. Для мене важливо акцентувати сьогодні саме на цьому: найцінніше у відбудові будь-якої країни – люди. Будинки без людей, підприємства без людей, країна без людей – це не країна. Це меморіал», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді зазначила, що Україна розглядає відбудову передусім як створення найкращих умов для людей, і розповіла про напрями відновлення, із якими працює як перша леді.

Зокрема, це Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?». Понад 120 тис. медиків пройшли базове навчання з надання психологічної підтримки. Також розвивається фізична реабілітація, якою займаються більш як 11 тис. фахівців.

У межах реформи шкільного харчування відбулося оновлення понад тисячі кухонь, більш ніж 6 тис. шкільних кухарів пройшли навчання, а понад 1,5 млн українських дітей щодня отримують безоплатне гаряче харчування у школах.

Програма безперервної доступної освіти передбачає будівництво в Україні 200 шкіл в укриттях і самих укриттів. 

Окремо Олена Зеленська наголосила на Національній стратегії безбарʼєрності.

«Наші особливі очікування сьогодні від підписання асоційованого членства України в ЄСФ+, що допоможе оновити закони про працевлаштування. Україна також представить Хартію стійкості людського капіталу та підсумки першого року роботи Skills Alliance for Ukraine, у межах якого пройшли перекваліфікацію 275 тисяч українців», – зауважила вона.

Крім того, дружина Президента зазначила, що вперше на полях URC представлена Фундація Олени Зеленської, та запросила присутніх ознайомитися з інформаційним стендом.

Фундація презентувала ключові результати своєї роботи та пріоритетні цілі для допомоги дітям, підліткам і молоді у трьох основних напрямах: розвиток і підтримка сімейних форм виховання, доступ до освіти та розвитку, психосоціальна підтримка.

Особлива увага приділена новому проєкту Фундації в напрямі психосоціальної підтримки – «12–21». Це ініціатива зі створення в Україні безбар’єрних і доступних молодіжних просторів, де кожен зможе знайти безкоштовну та конфіденційну індивідуальну чи групову психосоціальну підтримку, кар’єрне консультування, а також якісно провести дозвілля.

Перші п’ять просторів Фундація планує відкрити вже цьогоріч у пʼяти регіонах України. Згодом вони мають запрацювати по всій країні.

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