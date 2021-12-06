Олена Зеленська відкрила форум «Україна 30. Саміт. Діти»

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у відкритті Всеукраїнського форуму «Україна 30. Саміт. Діти». Він є частиною серії заходів, присвячених 75-річчю Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Привітати фонд із ювілеєм зібралися представники українського уряду та посольств.

ЮНІСЕФ було створено 11 грудня 1946 року для надання допомоги дітям, постраждалим під час Другої світової війни. З 1953 р. фонд діє на постійній основі, надаючи допомогу у понад 190 країнах світу, співпрацюючи з урядами, науковими установами, бізнесом, громадськими організаціями, лікарнями й навчальними закладами, інформуючи про проблеми дітей, пропонуючи перевірені та ефективні рішення, стимулюючи законодавчі зміни.

Під час відкриття форуму дружина Президента України у своєму вітальному слові відзначила історичну роль ЮНІСЕФ як однієї з тих установ, які заклали підвалини сучасного світу й змінили ставлення до дітей як особистостей із беззаперечними правами.

«Подбати окремо про дітей – для нашого часу це звичайна практика. Але для суворого повоєнного часу це було справді нове мислення. Початок нової історії. Завдяки, зокрема, ЮНІСЕФ ми зараз цінуємо дітей, ставимося до них як до особистостей з їхніми беззаперечними правами. Через 13 років після заснування ЮНІСЕФ з’явилася «Декларація прав дитини» – головні принципи безпеки й добробуту дітей, якими керуємося й досі. ЮНІСЕФ – світовий індикатор становища дітей: у вас завжди найточніша статистика та найглобальніші дослідження. Ви – той погляд збоку, завдяки якому цілі країни коригують свою політику. Вашій оцінці довіряють, з нею звіряються», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді заявила, що пишається тим, що має змогу співпрацювати з офісом ЮНІСЕФ в Україні. Це співробітництво закріплене у двох меморандумах від 2020 та 2021 року про взаєморозуміння та співпрацю.

«Основні пункти меморандумів – про поліпшення якості харчування в освітніх закладах України; про поширення здорового способу життя серед дітей та молоді; про підвищення обізнаності про здорове харчування серед батьків та педагогів. І в нас великі очікування від подальшої співпраці: незабаром буде представлено концепт кампанії здорового харчування та розвитку здорових харчових звичок. А напередодні Нового року ми спільно з ЮНІСЕФ розпочнемо реалізацію цієї кампанії, яка триватиме у 2022-му. До кінця поточного року маємо запустити веб-портал реформи шкільного харчування. А в наступному продовжимо розвивати та наповнювати цей веб-ресурс», – повідомила Олена Зеленська.

Вона також відзначила, що співпраця з ЮНІСЕФ стосується не лише харчування школярів. Україна й Дитячий фонд ООН взаємодіють у забезпеченні рівних прав та можливостей для дівчаток і хлопчиків, у створенні безбар'єрного середовища для всіх дітей та родин з дітьми. І Україна розраховує на подальшу плідну взаємодію зі світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей.