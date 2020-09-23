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Олена Зеленська відвідала Istanbul Artist Residency, створену українкою у Стамбулі

17 жовтня 2020 року - 17:18

Олена Зеленська відвідала Istanbul Artist Residency, створену українкою у Стамбулі

Під час робочого візиту Президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала Istanbul Artist Residency (İAR) – мистецький проект, створений українською художницею Поліною Сьомочкіною та колекціонером мистецтва Халілом Ібрагімом Чавушоглу. 

Головна ідея проекту – розвиток міжнародних відносин через культуру та мистецтво.

Як розповіла першій леді художниця, вона вірить у те, що Стамбул – місто, розташоване одночасно у Європі та Азії, зможе поєднати і світ. Її глобальна ідея – створити у Стамбулі міжнародний центр мистецтва та гідно представляти світу сучасних українських художників. 

Весь процес роботи в Резиденції – це своєрідний перформанс, де глядач може побачити процес створення робіт та поспілкуватися з художниками. Проект реалізовано за підтримки Генерального консульства України у Стамбулі.

Олена Зеленська також оглянула виставку «Вічність зараз», на якій представлені роботи 10 художників із різних країн світу. Концепція проeкту була створена запрошеним куратором İAR 2020 українкою Оленою Граб і описує вічність через палімпсест – рукопис або фрагмент письмового матеріалу, пізніше переписаний поверх втраченого раніше письма, де кожен шар чи текст визначає своє тимчасове положення через певні культурні та групові спогади.

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