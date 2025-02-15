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Олена Зеленська відвідала провідні реабілітаційні центри Абу-Дабі

17 лютого 2025 року - 20:49

Олена Зеленська відвідала провідні реабілітаційні центри Абу-Дабі

Під час спільного з Президентом України Володимиром Зеленським візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів перша леді Олена Зеленська відвідала провідні реабілітаційні центри Абу-Дабі. 

 

У Спеціалізованій реабілітаційній клініці (SRH) вона ознайомилася з комплексним підходом до лікування пацієнтів, упровадженим у закладі. Тут враховують індивідуальні потреби й забезпечують усі види реабілітації для дорослих і дітей, а також інтенсивну терапію і довготривалий догляд.

«Цього року Україна ставить за мету створити реабілітаційні відділення, зокрема амбулаторні, у кожному закладі охорони здоров’я. Це один з елементів внутрішнього Плану стійкості Президента Володимира Зеленського. І весь закордонний досвід, зокрема й досвід ОАЕ, маємо переосмислити та збагатити власним – для потреб і здоров’я наших людей», – зазначила перша леді. 

Олена Зеленська також відвідала один з осередків ZHO – Вищої організації ім. Заїда, де забезпечують потреби людей з інвалідністю. ZHO надає послуги з реабілітації, освіти та професійного навчання, а також сприяє працевлаштуванню людей, які мають інвалідність. На базі таких центрів є, зокрема, квіткова майстерня, фабрики шоколаду, сиру, пошиття одягу та аксесуарів, виробництво протезів і 3D-друкарня. 

«Україні, яка зараз утілює Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору, є чого повчитися та що запозичити. І найперше – розуміння, що можливості однієї людини підсилюють можливості всього суспільства», – підсумувала дружина Президента.

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Офіційний візит Президента та першої леді України до Об’єднаних Арабських Еміратів

17 лютого 2025 року - 12:42
Президент України Володимир Зеленський провів в Абу-Дабі переговори з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, 17 лютого 2025 року.
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