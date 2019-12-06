Олена Зеленська відвідала школи Черкащини

У межах реалізації національної реформи харчування в освітніх закладах дружина Президента України Олена Зеленська разом з міністром освіти і науки Ганною Новосад здійснила робочу поїздку до низки шкіл Черкаської області.

Олена Зеленська та Ганна Новосад відвідали школи в селах Іваньки та Дмитрушки, а також школу № 3 в Умані, де поспілкувалися з представниками батьківських комітетів, учнівської спільноти та педагогічними колективами.

Щоб побачити реальну картину, було відібрано різні категорії шкіл – середньостатистичні сільська, опорна, яка має три філії, та міська.

«Здоров’я українських дітей – наш пріоритет. Реформування підходів до харчування та занять спортом є одним з надважливих завдань для нашої команди. Для ефективного втілення проекту потрібне розуміння, що насправді відбувається у кожній з найменших та найвіддаленіших шкіл країни. Аудит у процесі. Звіт та статистика, безперечно, корисні, але я хочу на власні очі побачити ситуацію та почути про проблеми безпосередньо від вас», – зауважила Олена Зеленська у розмові з батьками й дітьми.

Під час оглядових екскурсій навчальними закладами перша леді приділила особливу увагу організації роботи їдалень та стану матеріально-технічної бази шкіл, зокрема оснащенню спортивних залів.

Як розповіла директорка Іваньківської ЗОШ Вікторія Максимчук, їхній школі пощастило, бо забезпеченням харчування активно опікується селищна рада та місцеві підприємці. Тому є можливість постачання свіжих фруктів, а саме яблук, щодня та молока – двічі на тиждень.

У Дмитрушківській школі, яка є опорною, кухарі пригостили дружину Президента класичним обідом із каші, курячого м’яса, бурякового салату та чаю. Скуштувавши чай, Олена Зеленська зауважила, що напій дуже солодкий на смак. На що кухарі відповіли, що розуміють шкідливість, але змушені додавати багато цукру, бо діти просто відмовляються пити чай. До речі, одним із побажань, які висловили учні, було урізноманітнити меню й додати до раціону соки.

В Уманській загальноосвітній школі № 3 навчається понад тисячу дітей. Зі слів учнів та їхніх батьків, якістю їжі в цілому задоволені. Зі скарг – нестача фруктів, вітамінів. Також батьки хотіли б контролювати формування меню. Із озвученого, що особливо турбує батьків, – як заохотити дітей, особливо старшокласників, їсти корисне.

Серед виявлених проблем, які не сприяють здоровому зростанню учнів, – відсутність капітального ремонту приміщень їдалень, харчоблоків, внутрішніх санвузлів окремих шкіл. Низька зарплатня є причиною відпливу кухарів та медичних працівників – кваліфікованих фахівців, від яких безпосередньо залежить якість турботи про здоров’я дітей. У сільських школах вакансії за означеними посадами залишаються незаповненими протягом тривалого часу.

Після відвідання освітніх закладів був проведений круглий стіл за участю голів об’єднаних територіальних громад Черкащини, директорів сільських шкіл та представників районного відділу освіти.

«Основними пунктами нашої зустрічі під назвою «Здорова школа» є насамперед харчування та спортивна активність. Здавалося б, усього два пункти. Та саме від них залежить здорове завтра маленьких українців. У нас зараз гостро стоїть питання із захворюваннями кишково-шлункового тракту у дітей по всій країні. Зволікати далі не можна. Тому на початку тижня Президент України підписав Указ про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей. Міністерство охорони здоров’я готує проект національної стратегії розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Це комплексне рішення, яке я зі своєю командою активно підтримуватиму та втілюватиму», – звернулася до присутніх Олена Зеленська.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад, як один із основних учасників робочої групи та виконавців проекту нарівні з Міністерством охорони здоров’я, підтримала ініціативу дружини Президента та додала, що для початку виділено 400 млн грн державних коштів на ремонти їдалень і харчоблоків.

«Це стартові кроки з цільового інвестування, які ми зараз робимо. Разом з областями визначимо ті заклади освіти, котрі першочергово підпадають під програму. На мою думку, це опорні школи та школи з великою кількістю дітей. На виконання указу Президента про покращення здоров’я дітей ми розробляємо велику системну програму, яка ляже в основу зокрема й довгострокового бюджетування. Освітні заклади матимуть більше ресурсів для покращення умов. Але для областей, районів, громад, які мають свій бюджет, це також має стати пріоритетом», – зазначила Ганна Новосад.

У межах круглого столу проблемами, які виникають у процесі створення належних умов для безпечного харчування учнів, поділився сільський голова Білозірської об’єднаної територіальної громади Володимир Міцук: «Наша школа є опорною. У нас нова їдальня. Ми за якісні зміни. Хочемо осучаснити й меню. Взяли за основу збірник рецептур страв для харчування дітей, який розробив шеф-кухар Євген Клопотенко. Але не можемо через бюрократичні моменти його погодити».

Олена Зеленська наголосила, що Міністерство охорони здоров’я вже допрацьовує оновлення рекомендацій, законодавчої бази таким чином, щоб на місцях не виникало труднощів з їхнім втіленням на практиці.

«Головне – проблема визнана й вирішується на державному рівні. Ми всі хочемо, щоб було краще. Зараз той час, коли держава, уряд налаштовані на якісні зміни. Давайте використаємо цей час максимально ефективно», – закликала перша леді.