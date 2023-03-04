Олена Зеленська виступила на конференції United for Justice: Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальний лише виконавець

Перша леді України Олена Зеленська виступила на конференції United for Justice («Об’єднані заради справедливості»), яка відбулась у Львові.

Такий захід в Україні проводять уперше. У конференції взяли участь провідні правники з усього світу, експерти в галузі міжнародного права, генеральні прокурори, представники законодавчої та виконавчої влади, дипломати. Очікується, що захід стане юридичним «Рамштайном», який допоможе об’єднати зусилля для притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів в Україні.

Дружина Президента взяла участь у панелі «Боротьба із сексуальним насильством як зброєю війни». В межах панелі також виступили: перша леді Латвії Андра Левіте, Президент Європейського парламенту Роберта Мецола, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах війни Праміла Паттен.

Олена Зеленська навела приклади злочинів насильства, скоєних російськими військовими щодо українців.

«На Херсонщині, погрожуючи застосуванням зброї, військовий РФ неодноразово ґвалтував 62-річну жінку. Зараз із нею працюють психологи. На Київщині загарбники ґвалтували дівчинку й маму, батька били та змушували спостерігати. Зараз сім’ї також надають психологічну допомогу. Ще одна родина на Київщині – мама, донька й онука – зазнавала насильства від окупантів два тижні. Зараз їм постійно надають психологічну підтримку. Це лише деякі випадки сексуального насильства, вчиненого російськими загарбниками, які розслідує Офіс Генерального прокурора. А всього ОГП нині зафіксував 171 такий факт. За цією цифрою не тільки жінки. Серед постраждалих – 39 чоловіків і 13 неповнолітніх, зокрема хлопчик», – розповіла перша леді.

Дружина Президента наголосила, що потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин – відповідальний лише виконавець.

«Ось що мають знати постраждалі. Вони мають знати, що держава завжди на їхньому боці. І все міжнародне право, весь вільний світ на їхньому боці. Маємо гарантувати підтримку та психологічну допомогу кожному. Та головне – ми всі мусимо гарантувати їм найголовніше – справедливість, покарання їхніх кривдників», – наголосила перша леді й закликала світ покарати російських воєнних злочинців.

Олена Зеленська провела окрему зустріч зі спецпредставницею Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах війни Прамілою Паттен. Дружина Президента подякувала їй за активну позицію.

«Вона активно свідчить про використання армією РФ в Україні сексуального насильства як зброї. Через це на пані Паттен тисне Росія та її спільники, надсилають погрози на електронну адресу. Подякувала Прамілі Паттен за сміливість і принциповість», – розповіла перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що співпраця з ООН триває: 7 березня у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у межах 67-ї сесії Комісії зі становища жінок буде проведено захід «Досвід України та ООН у реагуванні та запобіганні сексуальному насильству під час конфліктів та важлива роль жіночих неурядових організацій у цій сфері». Також буде презентовано відеопроект «Сексуальні злочини армії РФ в Україні», заснований на реальних історіях і свідченнях тих, хто постраждав від сексуального насильства з боку російських військових, та очевидців цих злочинів.

«На людському рівні ми маємо доносити ці знання й інформацію про злочини насильства до якомога більшої кількості людей. На жаль, у світі ще є люди, котрі не визначилися, хто агресор, а хто захищається», – наголосила дружина Президента.

«Я високо ціную роботу першої леді. Ваше лідерство в цій темі й той факт, що ви приділяєте цьому багато уваги, розповідаєте на різних міжнародних майданчиках, дуже важливі. Ми багато говоримо про справедливість і знаємо, наскільки вона важлива для жертв та їхніх родин, суспільства. Але справедливості не буде, якщо про випадки насильства не буде відомо, якщо ці справи не будуть передаватися для подальшого розслідування», – сказала Праміла Паттен.

У Львові Олена Зеленська також відвідала центр «Медико-психологічна допомога», що працює на залізничному вокзалі для зустрічі й координації вимушених переселенців, які прибувають до міста. У межах проекту цілодобову підтримку надають медики, психологи, волонтери, серед яких є і львів’яни, і внутрішньо переміщені особи. Найстаршому волонтеру 73 роки.