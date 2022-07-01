Олена Зеленська візьме участь у Конференції з відновлення України в Лугано

Перша леді Олена Зеленська візьме участь у Конференції з відновлення України, яка відбудеться наступного тижня у швейцарському місті Лугано (кантон Тічино). Дружина Президента за допомогою відеозв'язку відкриє панель, присвячену соціальному відновленню країни.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Le Temps – щоденній загальнонаціональній газеті, яка виходить у Швейцарії французькою мовою.

«Коли говоримо про відбудову, то це не тільки й не стільки про споруди. Недостатньо механічно відновити міста – треба допомогти відновитися людям. Бо вони – центр і сенс усього. Вони і є країна. Тому відбудова – це передусім відновлення фізичних і душевних сил українців, із якими ми точно побудуємо нове життя», – зазначила Олена Зеленська.

В інтерв'ю дружина Президента також наголосила, що кожна українська дитина, хоч би де вона була, має відчувати тісний зв’язок зі своєю країною через мову й культуру: «За кордоном перебувають майже 6 мільйонів наших людей, зокрема мільйони дітей. Більшість не змогла взяти у «тривожну валізку» книги рідною мовою. Тому ми продовжуємо реалізовувати проект «Книжки без кордонів». Наразі видали понад 100 тисяч книг у 12 країнах Європи, і мами вже читають їх дітям перед сном».

Крім того, Олена Зеленська повідомила про відновлення роботи над проектом україномовних аудіогідів у музеях Європи, оскільки на це є запит від наших громадян, які хочуть ближче познайомитися з культурою країн, що їх прихистили, та шедеврами світового мистецтва.