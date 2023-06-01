Олена Зеленська взяла участь у Національному форумі «Родина для кожної дитини»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в онлайн-режимі у Національному форумі «Родина для кожної дитини», який відбувся з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. До заходу за допомогою відеозв’язку долучилися прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу з усієї України, представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

На початку виступу дружина Президента згадала нічний російський обстріл Києва, під час якого загинули та були поранені люди.

«Сьогодні перший день літа, якого завжди так чекають діти і батьки. День захисту дитинства і дітей. Але сьогодні в результаті чергової російської атаки на Київ загинули дев’ятирічна дівчинка та її мама. Так іще один день стараннями Росії перетворився на трагедію. Дитячий плач серед ночі під звук сирен – найважче для кожної матері й батька під час війни. Бо це страшне відчуття – коли не можеш захистити дитину від загрози», – зазначила перша леді.

У межах заходу Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство соціальної політики та Офіс Президента України за підтримки ЮНІСЕФ оголосили про об’єднання зусиль та ініціювали програму розбудови системи кращого догляду для дітей. Національна програма базується на обґрунтованих підходах, спрямованих на зміцнення сімей, громад і системи опіки з метою забезпечення дбайливого та безпечного сімейного догляду для всіх дітей, зокрема з інвалідністю та представників інших вразливих груп. В основі програми – переконання, що кожна дитина має зростати в безпечній і турботливій родині. Це, зокрема, передбачає забезпечення прав на житло, сімейний догляд, захист, охорону здоров'я та інклюзивну освіту для найуразливіших дітей.

«Діти завжди найбільше страждають від війни. Бо вони найбільш залежні – від дорослих, від обставин. Саме на прикладі дітей зрозуміла вся ненормальність, нелюдськість цього нападу. Діти не повинні зазнавати сирітства й втрачати родину. Серед нас сьогодні ті, хто бореться із сирітством, дитячі будинки сімейного типу. Дякую вам. Ви – герої. Наша мета – щоб кожна дитина, яка залишилася сама, зустріла таких героїв. Ми не думали, що в сучасному світі нашим дітям треба буде боротися за виживання. Але ми зробимо все, щоб вони вижили, щоб попри все вірили в себе та світ. Щоб вони перемогли. Вони і є Україна», – резюмувала Олена Зеленська.