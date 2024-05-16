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Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки «Гаага – Київ» у Музеї Ханенків

16 травня 2024 року - 19:07

Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки «Гаага – Київ» у Музеї Ханенків

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки «Гаага – Київ. Живопис кінця ХІХ – початку ХХ століття з колекцій родини Гoґстедерів та Понамарчуків» у Музеї Ханенків.

Дружина Президента відзначила важливість цієї події: уперше після початку повномасштабного російського вторгнення в Музеї Ханенків представлені твори класичного мистецтва.

«Коли агресор понад два роки прицільно нищить українські музеї, після того як сам Музей Ханенків зазнав пошкоджень і змушений переховувати свою головну колекцію, кожна виставка в таких умовах – це перемога. Перемога культури над руйнуванням», – наголосила вона.

Ініціатор виставки – гаазький колекціонер Віллем Ян Гoґстедер. Його ідею підтримала родина відомих київських колекціонерів Понамарчуків. У проєкті представлено 31 картину Гаазької школи та 11 робіт українських художників кінця XIX – початку XX століття з приватних колекцій, а також фотороботи Піта Ґіспена з краєвидами сучасної Гааги.

«Для кожного українця «Гаага» звучить передусім як синонім правосуддя і справедливості. Саме до гаазького міжнародного правосуддя ми апелюємо щодо справедливості для України як жертви у розв’язаній Росією війні. Для музейників «Гаага» звучить ще й як культурна справедливість. Адже в ці дні виповнюється 70 років Гаазькій конвенції. Це перша міжнародна угода, де спадщина однієї країни прирівнюється до спадщини всього людства!» – зазначила Олена Зеленська.

Участь у відкритті виставки також узяли: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол, гендиректорка Музею Ханенків Юлія Ваганова та куратори експозиції Віллем Гоґстедер, Яна Понамарчук і Олена Живкова.

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