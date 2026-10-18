Олена Зеленська взяла участь у засіданні, присвяченому забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у 13-му тематичному засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Представники різних міністерств презентували результати власних напрацювань із забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.

«Іноді можна почути думку, що гендерна рівність – це питання на “після”. Я із цим не згодна. Війна не ставить життя на паузу. Жінки щодня працюють, виховують дітей, служать, відбудовують громади. І те, чи будуть у них гідні можливості, має вирішуватися не після війни, а сьогодні – у кожному законі, кожній програмі, кожному бюджеті», – наголосила Олена Зеленська.

Дружина Президента відзначила важливість людиноорієнтованого підходу до кожної реформи.

«У вересні уряд повторно вніс до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу. Мені щиро цікаво, що він змінить для жінок. Чи стане легше поєднувати роботу з доглядом за дітьми чи літніми батьками? Чи з’явиться більше гнучких форм роботи? Чи допоможе він скоротити розрив в оплаті праці? Минулого року гендерно орієнтований підхід закріпили в Бюджетному кодексі», – сказала перша леді.

Під час засідання обговорили виконання євроінтеграційних завдань, міжвідомчу координацію та міжнародну співпрацю. Завершальний тематичний блок стосувався протидії сексуальному насильству і практичної реалізації Закону України «Про правовий і соціальний захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, та надання їм невідкладних проміжних репарацій».

«Ми країна, яка навіть під час війни визнає проблему насильства у своєму суспільстві й працює з нею – як із домашнім, так і з інституційним. У березні Президент підписав закон, який змінив статути ЗСУ. Тепер командир зобов’язаний розслідувати кожну скаргу на сексуальні домагання чи дискримінацію. А того, хто повідомив про порушення, не можна за це покарати чи перевести на гіршу посаду. І якщо ми не миримося з насильством серед своїх, то й поготів не даруємо його нападникам – воєнним злочинцям Росії», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що завдяки пілотному проєкту Глобального фонду для постраждалих понад тисяча людей, що зазнали сексуального насильства з боку окупантів, уже отримали невідкладні проміжні репарації. Також цього року уряд ухвалив постанову, за якою такі виплати зможуть одержати й інші постраждалі.