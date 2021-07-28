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Олена Зеленська запустила серію регіональних форумів з метою впровадження реформи шкільного харчування

13 серпня 2021 року - 14:07

Олена Зеленська запустила серію регіональних форумів з метою впровадження реформи шкільного харчування

У місті Бучі на Київщині відбувся перший регіональний форум щодо реалізації реформи шкільного харчування в Україні, який ініціювала перша леді Олена Зеленська. Серія з п'яти масштабних зустрічей пройде в найближчі два місяці по всій Україні. Форуми покликані провести важливу роз’яснювальну роботу та дати можливість громадам безпосередньо поспілкуватися з представниками робочої групи, що опікується реформою.

«Саме від нашої з вами взаємодії та порозуміння залежатиме подальша успішність реалізації реформи шкільного харчування. Нові норми та нове меню можуть спочатку сприйматися неоднозначно, але я вірю в успіх командної роботи. Сьогодні учасники форуму почули детальну інформацію з питань, які їх найбільше хвилювали, та, впевнена, отримали зрозумілі відповіді», – наголосила дружина Президента.

Олена Зеленська зазначила, що важливим кроком реформи є імплементація змін на місцях, впровадження системи контролю якості продуктів, продовження модернізації харчових блоків та популяризація культури здорового харчування в суспільстві.

Нагадаємо, торік, під час роботи над реформою шкільного харчування, було розроблено та затверджено оновлену нормативну базу. Вперше коштом державної субвенції для шкіл в обсязі 400 млн грн була проведена модернізація харчоблоків у 1809 закладах. У травні 2021 року було презентовано нове повноцінне 4-тижневе меню, яке розробили шеф-кухар Євген Клопотенко та команда проекту CultFood спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ України.

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