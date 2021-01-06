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Олена Зеленська заручилася підтримкою ЮНІСЕФ на 2021 рік у напрямках роботи, пов’язаних з дітьми та молоддю

21 січня 2021 року - 18:41

Олена Зеленська заручилася підтримкою ЮНІСЕФ на 2021 рік у напрямках роботи, пов’язаних з дітьми та молоддю

Перша леді України Олена Зеленська провела робочу зустріч з представниками Дитячого фонду ООН  (ЮНІСЕФ). Захід був присвячений обговоренню планів та проектів на 2021 рік.

На зустрічі сторони обговорили такі напрямки співпраці:

  1. Осучаснення системи харчування у школах.
  2. Забезпечення рівних прав хлопців та дівчат.
  3. Створення безбар’єрного середовища для дітей з метою розбудови соціальної інклюзії.
  4. Поширення здорового способу життя серед дітей та молоді.
  5. Підвищення рівня обізнаності громадськості щодо прав дітей.

«Напрямки моєї програмної діяльності безпосередньо стосуються дітей – їхнього харчування, безбар’єрного розвитку, рівності прав. Тому для мене було дуже важливо заручитися підтримкою ЮНІСЕФ, яка в усьому світі вважається голосом дітей та молоді», – заявила перша леді України.

Зі свого боку представники ЮНІСЕФ наголосили, що можуть надати технічну та аналітичну підтримку у реформі шкільного харчування, підтримати комунікаційну кампанію щодо здорового способу життя, а також поділитися експертизою та досвідом інших країн у побудові безбар’єрного простору в Україні.

«У ці складні часи пандемії діти потребують особливої уваги. Ми раді продовжити нашу співпрацю з першою леді України над важливими програмами, які вплинуть на майбутнє дітей та молоді в Україні. Підтримка здорового способу життя, покращення програм дитячого харчування, соціальна інклюзія та права дітей – це ті теми, над якими ми будемо працювати разом у новому році», – зазначила пані Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Ключові події та вектори співпраці будуть погоджені додатково найближчим часом.

Нагадаємо, 1 липня 2020 року, у День захисту дітей, дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сильвандер підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має на меті сприяти консолідації зусиль першої леді та команди ЮНІСЕФ для досягнення ефективних результатів щодо захисту прав та інтересів дітей у різних сферах.

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