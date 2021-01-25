Олена Зеленська зустрілася з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів

У межах офіційного візиту Президента України та першої леді до Об’єднаних Арабських Еміратів Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури та молоді Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі. На зустрічі сторони обговорили питання співпраці у сфері культури та ідеї щодо її поглиблення.

Значна активізація культурної співпраці між мистецькими спільнотами обох країн розпочалася разом з підписанням Угоди про співробітництво у сфері культури між Кабінетом Міністрів України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів у 2017 році. Зокрема, українське мистецтво було представлене в межах наймасштабніших і найбільш відвідуваних фестивалів ОАЕ, а саме на Фестивалі культурної спадщини емірату Шарджа та Фестивалі спадщини шейха Заїда.

Серед ініціатив для поглиблення співпраці між двома країнами, які сьогодні запропонувала перша леді України, можна виокремити:

- проведення тижнів українського кіно в ОАЕ;

- заснування Днів українського народного мистецтва та традиційної української кухні з проведенням у їхніх межах майстер-класів з народних промислів та кулінарної майстерності, писанкарства, плетіння вінків, показів національних костюмів і прикрас тощо;

- організація в межах мистецьких фестивалів ОАЕ окремих програм українського мистецтва, зокрема з концертними програмами від національних колективів.

«Усі ці заходи можуть бути об’єднані в окремий проект. Наприклад, Дні дружби наших країн. Вони можуть і мають бути двосторонніми та проводитись як в Україні, так і в ОАЕ», – зауважила Олена Зеленська.

Зі свого боку Нура бінт Мухаммад Аль Каабі підтримала проведення Днів дружби та зазначила, що це міцний міст для культурної співпраці. Крім того, міністр культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів відзначила велику зацікавленість в українському досвіді проведення «Книжкового Арсеналу» та інших масштабних культурних заходів у «Мистецькому Арсеналі».

Ще одним важливим для України проектом Олена Зеленська назвала впровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ.

«Зараз українське посольство веде активну роботу з упровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ. Водночас епідемічна ситуація у світі вносить свої корективи, але я впевнена, що після зняття карантинних обмежень наші громадяни зможуть прослухати екскурсії Великою мечеттю, Лувром та Каср Аль Хосном українською мовою», – висловила сподівання перша леді.

Серед найближчих масштабних подій в ОАЕ, у яких Україна планує взяти участь, – Всесвітня виставка «Експо-2020», у межах якої відбудеться низка мистецьких та культурних заходів. У вітчизняному павільйоні планується показати унікальність і самобутність українського народу та культури через призму сучасних технологій та інноваційних підходів до життя, взаємодії з навколишнім світом.